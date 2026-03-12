Marže z prodeje škodovek i volkswagenů spadly na dno. Slevy patrně hned tak nezmizí
- Trh prodávajícího se změnil v trh nakupujícího.
- Zákazník, který poptává nový osobní vůz, tak v praxi ušetří.
- Marže dealerů, kteří prodávají vozy značek z koncernu Volkswagen, totiž spadly na několikaleté dno.
Nových i ojetých automobilů bylo na trhu méně, než kolik jich zákazníci poptávali. Prodejci si tak mnuli ruce a generovali rekordní zisky. Nyní, jen o pár let později, je situace opačná. Dealeři na největším evropském odbytišti v Německu, odkud se trendy zpravidla rychle šíří i na další trhy, vrací do hry výrazné slevy. Musí.
Prodeje stagnují a konkurenční boj sílí. Zákazník tak ušetří „pár drobných“, zatímco marže dealerů se propadají na dno. Obzvláště silně to platí v případě těch, kteří prodávají nové volkswageny, škodovky, audiny nebo osobní automobily Seat/Cupra – tedy značky z koncernu Volkswagen.
V letech 2022 až 2025 totiž klesla návratnost tržeb německých partnerů Volkswagenu z 3,7 procenta na 1,2 procenta – to je pro byznys prodejců zásadní rozdíl. Jen za poslední rok jim klesla návratnost tržeb o téměř jeden procentní bod. Průměrný zisk se loni ztenčil meziročně z 480 tisíc eur na 267 tisíc (6,5 milionu korun). Ve srovnání s rokem 2022 je rozdíl ještě markantnější – tehdy prodejce průměrně vydělával dokonce 765 tisíc eur, a navíc při nižších celkových tržbách.
Volkswagen pod tlakem
Obchodník tehdy v průměru utržil necelých 21 milionů eur ročně, loni to bylo o necelé dva miliony více. Zmíněné údaje vyplývají z výpočtů poradenské společnosti Gehrke Econ. Ta shromažďuje data z účetních systémů prodejců pro sdružení Volkswagen and Audi Partner Association a jeho členy. Údaje jsou reprezentativní pro celou prodejní organizaci Volkswagenu v Německu.
„Celkově naše zisky klesly a vidíme extrémně vysoký tlak na náklady,“ cituje portál Automobilwoche prezidenta Asociace partnerů Volkswagenu a Audi Alexandra Sauer-Wagnera. Návratnost tržeb ve výši jednoho až jednoho a půl procenta je podle něj neudržitelná, protože dealerům znemožňuje investovat. Aby byl obchodní model pro prodejce atraktivní, návratnost by musela začínat alespoň na dvou procentech.
Šéf značky Volkswagen pro Německo Achim Schaible mírní obavy s tím, že například ve srovnání s rokem 2019 – posledním, který ještě neovlivnila pandemie covid-19 – vydělávají prodejci více. Loňský propad zisků podle něj spoluzavinily prudce rostoucí externí náklady. „Jednoprocentní návratnost tržeb je ve skutečnosti absolutní minimum,“ souhlasí s naříkajícími prodejci Peter Plagens, auditor a poradce zmíněné poradenské společnosti pro oblast maloobchodu s automobily.
Škoda Auto a rostoucí české prodeje
Dealerům nastávají těžké časy i kvůli rostoucí konkurenci, kterou spolupohání i expanze čínských automobilek na starém kontinentu. „Vstup nových značek na trh a expanze mezinárodních maloobchodních skupin do Německa zostřují konkurenční boj. To je také hlavní důvod výrazně klesajících výnosů v maloobchodním sektoru,“ říká Plagens.
Změnu dynamiky lze pozorovat i na českém trhu. Ten loni rostl, prodalo se o 7,5 procenta více vozů, přesněji 249 tisíc vozů. Naopak evropský trh jako celek stagnoval, připsal si necelá dvě procenta. Loňský růst v Česku však byl částečně „vynucený“.
„Všechna vozidla s emisní normou Euro 6 EA totiž musela být registrována a přiřazena majiteli do 31. prosince 2025. Po tomto datu již vozidla s touto emisní normou nelze registrovat, protože od 1. ledna 2026 pro registraci vozidel platí emisní norma Euro 6 e-bis,“ upozornil Svaz dovozců automobilů. Importéři a prodejci proto museli vynaložit maximální úsilí, aby do konce roku doprodali skladové vozy s motory Euro 6 EA. Tato teze se naplňuje – prodeje nových aut v Česku za první dva měsíce meziročně poklesly o 1,5 procenta na 37 tisíc.
Jednotliví dealeři se tak předhání ve slevách, výkupních bonusech za zákazníkův původní vůz v řádu desítek tisíc, případně lákají na „úvěr zdarma“. České zastoupení značky Toyota například láká na až čtvrtmilionovou slevu, kterou lze poskládat kombinací různých slev a bonusů v rámci právě probíhající akce Toyota Týden od 9. do 14. března.
Například Corollu Cross Limited Edition s výbavou Comfort lze pořídit od 799 900 korun, tedy se slevou 95 tisíc. Další údajné úspory ve výši zhruba 150 tisíc může zákazník podle japonské značky dosáhnout, pokud získá výkupní bonus nebo pořídí zimní set.
Čím dál častějším lákadlem je i možnost bezúročného splácení části nového vozu. Volkswagen Financial Services takto uzavírá tisíce smluv ročně, zákazníci obvykle financují volkswageny, ale i škodovky a další vozy. Stejně postupují i další značky: s výjimkou iX3 lze tímto způsobem financovat veškeré modely BMW.
„Podmínky se liší. Doba splácení se pohybuje od 12 do 36 měsíců a akontace (část z ceny vozu, kterou musí zájemce zaplatit jednorázově při pořízení – pozn. red.) bývá od 40 do 60 procent,“ uvádí mluvčí českého zastoupení David Haidinger.
U všech modelů osobních i užitkových vozů nabízí úvěr bez navýšení třeba i Peugeot. Například při pořízení modelu 208 v provedení Style s benzinovým motorem o objemu 1,2 litru a výkonem 55 kW zaplatí zájemce zpočátku 263 tisíc, zbývajících 145 tisíc rok splácí. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) činí v tomto případě čtyři procenta. Podobným způsobem podporuje své modely CX-30 a CX-60 Mazda. Ford zase ukázal na plug-in hybridní vůz Kuga, kterým cílí na podnikatele a právnické osoby.