ČEZ zatím uhlí neopouští. Elektrárny chce držet v provozu do roku 2030
- ČEZ zatím počítá s provozem uhelných elektráren do roku 2030, jejich výroba ale bude postupně klesat.
- Firma chce uhlí využívat hlavně v zimě, zatímco v létě mají být elektrárny kvůli nízkým cenám elektřiny odstavené.
- Výroba z uhlí je pro ČEZ stále méně rentabilní a další plány může kdykoliv změnit vývoj trhu i regulace.
Energetická společnost ČEZ v současné době počítá s provozem uhelných elektráren do roku 2030. Produkce elektřiny z nich ale bude postupně klesat. Podnik zároveň pracuje na nastavení elektráren i lomů, aby fungovaly zejména v zimních měsících, kdy jsou zapotřebí. Naopak v létě budou odstaveny. Novinářům to dnes řekl místopředseda představenstva Pavel Cyrani. Upozornil, že situace kolem výroby z uhlí se může kdykoliv změnit.
Už na přelomu letošního a příštího roku plánuje uzavírání uhelných elektráren energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Skupina avizovala odstavení elektráren Počerady, Chvaletice a uhelné části elektrárny a teplárny Kladno. Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS následně pro spolehlivý provoz sítě doporučil dočasně zachovat provoz dvou ze čtyř bloků uhelné elektrárny Chvaletice. O podmínkách dalšího provozu těchto bloků rozhodně v následujících měsících Energetický regulační úřad.
ČEZ se k zavírání uhelných zdrojů nepřipojí
ČEZ se tak zatím k uzavírání uhelných zdrojů nepřipojí. Podnik ale zdůraznil, že situace na trhu se může kdykoliv změnit, což může následně ovlivnit i další plány.
Na přechodu uhelných zdrojů na výhradně zimní provoz se podle Cyraniho pracuje postupně. „Dříve jsme je používali i na letní výrobu tepla, nyní už tam máme nové plynové zdroje. V létě jsou uhelné zdroje v podstatě odstaveny, protože cena elektřiny je tehdy nejnižší. Tento proces se nyní bude postupně rozšiřovat i do jara a podzimu,“ popsal Cyrani. Upozornil, že celý proces bude závislý také na počasí. Složitější bude podle Cyraniho upravit provoz uhelných lomů.
Rentabilita výroby z uhlí postupně klesá, potvrdily to i loňské výsledky ČEZ. Provozní zisk z emisních zdrojů loni činil 4,4 miliardy, což je meziročně o 9,4 miliardy korun méně. Podle firmy lze očekávat, že klesající trend bude pokračovat.