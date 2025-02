Škoda Auto odkoupila část průmyslové zóny v Kvasinách. Postaví novou halu

Automobilka Škoda Auto koupila od Královéhradeckého kraje 12 hektarů pozemků v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny na Rychnovsku, kterou kraj buduje. Parcely jsou vedle továrny automobilky v Kvasinách. Záměrem Škody Auto je postavit v zóně pět hektarů velkou halu pro výrobu a skladování dílů. Hodnota záměru je 11 miliard korun, vzniknout by mělo 300 pracovních míst. Stavba by měla začít v roce 2031 a do provozu jít v roce 2034. S odkazem na kupní smlouvu mezi krajem a automobilkou to dnes uvedla Mladá fronta Dnes v příloze pro hradecký kraj.