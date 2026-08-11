Zahraniční kapitál je zpět. Česko se vrací na mapu akvizic a může děkovat Polsku
Zahraniční investoři se vracejí do Česka a s nimi ožívá trh akvizic.
- Středně velké transakce vystřelily ze 7 na 40 procent trhu.
- Polská akviziční vlna už přelévá peníze i do Česka, hlavně na sever Moravy.
Pro americký fond Kingswood Capital Management šlo o vůbec první velký samostatný akviziční vstup na evropský trh. Řeč je o nákupu divize zaměřené na etikety a kartonové obaly společnosti Coveris. Spadl pod ni i závod v Kuřimi u Brna těžící z napojení na polské aktivity mateřské firmy. Jde o důkaz, že v Česku ožil trh akvizic a stojí za ním návrat zahraničních investorů.
Globální poradenská společnost RSM zveřejnila pololetní data fúzí a akvizic; trh podle ní meziročně vyrostl o 35 procent na 96 transakcí. Růst táhly středně velké obchody, jejichž podíl na trhu vyskočil ze 7 na 40 procent.
Příběh, který se skrývá za čísly, je ale mnohem zajímavější. Jeho první část je o tom, že zahraniční investoři se vracejí ve velkém do Česka. „Poprvé od začátku války na Ukrajině vidíme, že se do středně velkých transakcí vracejí zahraniční investoři. Nekupují přitom jednotlivé firmy, ale společnosti působící v celém regionu střední Evropy, který dále konsolidují,“ popsala řídící partnerka RSM Monika Marečková. Právě příklad Kingswood Capital do skládačky zapadá.
Návrat zahraničního kapitálu podle Marečkové také ukazuje na proměnu struktury trhu. Podíl středních transakcí v hodnotě 5 až 20 milionů dolarů vyskočil meziročně ze zhruba 7 na přibližně 40 procent trhu, zatímco podíl velkých obchodů nad 20 milionů dolarů zůstal stabilní kolem pětiny. Trh tedy neroste jen počtem obchodů, ale mění se i jeho skladba.
V další části příběhu už bohužel nehraje Česko takovou roli. Tahounem regionu je Polsko a s klesajícími úrokovými sazbami se u severních sousedů čeká další růst. A právě z téhle vlny může Česko profitovat. „Silným magnetem zůstává Polsko a z jeho blízkosti aktuálně výrazně těží také sever Moravy, kde jsme v prvním pololetí zaznamenali nebývalý investiční zájem,“ popisuje ředitel M&A poradenství RSM David Tajzich.
Zahraniční investoři dnes podle dat v regionu nestaví na jednotlivých akvizicích, ale skládají celky firem působících napříč střední Evropou, typicky právě v kombinaci Polska a Česka nebo Česka a Slovenska. Ještě před rokem přitom platilo, že Česko z mapy zahraničních investorů spíše mizelo a růst regionu táhli naši severní sousedé.
Trh fúzí a akvizic přitom rostl už vloni. Český trh uzavřel rok 2025 s výrazným nárůstem středních a velkých transakcí a rekordní aktivitou v sektoru komerčních nemovitostí, která se na přelomu listopadu a prosince během pouhých 18 dnů vyrovnala předchozím 18 měsícům.
„Klíčovými faktory ovlivňujícími fúze a akvizice byly vždy makroekonomické podmínky a volatilita trhu. S ohledem na pokračující růst evropských ekonomik a stabilnější trhy očekáváme, že v nadcházejících čtvrtletích se bude postupně zvyšovat počet transakcí spojených se snahou podniků konsolidovat a expandovat na nové trhy,“ komentoval v prvním pololetí letošního roku Jan Vomáčka, expert v oddělení transakčních služeb a partner ve společnosti Deloitte.
Z hlediska celého roku 2025 se počet středních a velkých transakcí (nad 400 milionů korun) v České republice meziročně zvýšil, a sice z 89 (2024) na 98 transakcí (2025). Při pohledu na detailní analýzu expertů společnosti Deloitte se v posledním kvartálu minulého roku odehrálo (bez ohledu na jejich velikost) 104 transakcí s českou stopou, z toho 57 bylo tuzemských a 47 zahrnovalo zahraniční entitu.
„Zajímavostí je, že v některých zemích střední a východní Evropy už každá druhá transakce zahrnuje zahraniční subjekt. Tento vývoj zdůrazňuje důležitost zkušeností a dobré spolupráce mezi poradenskými týmy, které umožňují rychlé a hladké provedení transakcí,“ dodal Petr Dědeček, expert na fúze a akvizice v oddělení finančního poradenství a partner ve společnosti Deloitte.