Strnad v tichosti vyplatil investora z Tatrovky. Podnikateli s vazbami na Fica zaplatil 600 milionů
- Slovenský finančník Viktor Jelínek, který podnikal s „pokladníkem Smeru“, opustil investiční pozici v Tatra Trucks.
- Podle CSG byla dosud neznámá loňská transakce součástí velkého úklidu před vstupem na burzu.
- Spory akcionářů v Tatra Trucks tím ale nekončí.
Tatra Trucks má o jednoho nepřímého akcionáře méně. Ve většinovém akcionáři ikonické kopřivnické automobilky, společnosti NIKA Development, nejbohatší Čech Michal Strnad dokoupil zhruba desetiprocentní podíl od slovenského podnikatele Viktora Jelínka. Transakce, která se podle výroční zprávy Czechoslovak Group (CSG) uskutečnila v říjnu loňského roku, vyšla na více než 600 milionů korun.
Nedávno zalistovaná zbrojní skupina Michala Strnada informaci potvrdila s tím, že transakce byla součástí širšího procesu zjednodušování vlastnické struktury a výkupu minoritních podílů v členských společnostech skupiny CSG v souvislosti s přípravou na vstup na burzu (IPO).
Transakcí bylo víc
„Tento proces se netýkal pouze jedné společnosti. V průběhu roku jsme realizovali více obdobných kroků, které nechceme konkretizovat, a detaily k jednotlivým transakcím či společnostem nebudeme komentovat nad rámec toho, co je komunikováno investorům ve výroční zprávě za rok 2025,“ sdělil e15 tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Viktor Jelínek je slovenský podnikatel, který do Tatrovky investičně vstoupil v tichosti už v roce 2021. O jeho angažmá se veřejnost dozvěděla teprve na konci roku 2024, když o tomto zjištění psaly Seznam Zprávy. Ty také informovaly, že Jelínek má vazby na slovenské politiky. Investoval do firmy bývalého generálního manažera slovenské strany Smer Viktora Stromčeka a podnikal s Miroslavem Výbohem, kterého slovenská média nazvala „pokladníkem Smeru“.
Sám Jelínek v odpovědi pro e15 potvrdil vyjádření CSG, že šlo o úpravu vlastnických práv před zalistováním firmy na amsterdamské burze. „Z mé strany je to standardní obchodní rozhodnutí, na kterém jsme se dohodli s majoritním akcionářem,“ dodal.
Před rokem pro Seznam Zprávy uvedl, že na konci října 2021 investoval do Tatra Trucks jako nepřímý minoritní a pasivní vlastník a od té doby je její růst v důsledku situace ve světě rychlejší, než očekával.
„Šlo o kapitálový vstup, který stále držíme. Z pohledu valuace to bylo správné rozhodnutí. Tuto pozici dál považuji za smysluplnou,“ řekl loni v květnu.
Zda dosud financuje jiný segment podnikání Michala Strnada, slovenský podnikatel nekomentoval. V minulosti ale jeho firma, která se v tomto případě chová jako správce aktiv svých klientů, půjčila například letecké skupině Helicopter Alliance, kterou rozvíjí otec Michala Strnada Jaroslav Strnad, tedy zakladatel CSG.
Dále se jeho firma Quantum Private Equity objevuje také ve vlastnické struktuře BlackBird Investiční Alfa, v níž je druhým koncovým akcionářem dlouholetý Strnadův souputník Miroslav Dorňák. Ten byl do roku 2022 místopředsedou představenstva Strnadova zbrojařského holdingu CSG a dodnes jeho firmy sídlí na stejné adrese jako CSG. Kromě toho se objevuje v mnoha společnostech, kde Strnad uplatňuje svůj vliv, například ve společnosti Solek, kde CSG po úpadku skupiny hraje klíčovou roli, protože je největším zajištěným věřitelem.
Účel společnosti BlackBird Investiční Alfa, která spadá do realitního holdingu BlackBird Holding, není zřejmý. Z veřejných zápisů v obchodním rejstříku pouze vyplývá, že jejím hlavním aktivem jsou zhruba stomilionové pohledávky.
Spor v Tatrovce trvá
Druhou rovinou transakce v NIKA Development je pozadí současného vlastnického boje o automobilku Tatra Trucks. Už dva roky v ní probíhají třenice mezi majoritním a minoritním akcionářem, tedy skupinami CSG a Promet Group. První jmenovaná skupina dnes vlastní zhruba dvě třetiny společnosti, přičemž usiluje o její plné ovládnutí. Pozice obou stran jsou ale velmi vzdálené a samotní aktéři neskrývají vzájemnou hlubokou nedůvěru. Poslední jednání skončilo neúspěšně letos v lednu a od té doby je spor akcionářů u ledu.
„V tuto chvíli jsou jednání ohledně Tatra Trucks pozastavena. Náš návrh řešení byl v rámci jednání jasně vykomunikován, včetně jeho variant,“ říká stroze mluvčí Promet Group Pavel Barvík s tím, že více se k tématu v tuto chvíli nebude vyjadřovat.
Odpověď CSG je podobná: „Ve vztahu k Tatře platí, jak je z médií dlouhodobě známo, že CSG má zájem o získání stoprocentního podílu, tedy o odkup podílu společnosti Promet Group. Podrobnosti k případným jednáním ale nebudeme komentovat.“
Reputační újma
Akcie Czechoslovak Group v poslední době strmě padají a prorazily hodnotu své lednové upisovací ceny 25 eur. V pondělí burza uzavřela obchodování při ceně 23,40 eur za kus.
Zbrojařský titul v posledních týdnech utrpěl hned několik reputačních šrámů, ať už výzvou minoritního akcionáře, dlouholetého manažera CSG Petra Kratochvíla, k odkupu jeho podílu za údajně požadovaných 35 miliard korun, či jen o několik dnů dříve zjištěním nizozemských investigativců z portálu Follow the Money. Ti uvedli, že španělská dceřiná společnost CSG byla loni zařazena na černou listinu Agentury pro podporu a zadávání veřejných zakázek NATO (NSPA).
Zmínku o významném minoritáři či problémech se španělským byznysem přitom neobsahoval lednový akciový prospekt, podle kterého se investoři rozhodovali o potenciální investici do zbrojařských akcií. Tentýž dokument také významně podhodnotil výrobní kapacitu i soběstačnost svých největších konkurentů, se kterými se skupina v materiálu srovnávala.