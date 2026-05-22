Ještě účinější než Ozempic. Zázračný lék nové generace je průlomový, funguje odlišně
- Nový lék na hubnutí retatrutid pomohl pacientům zhubnout v průměru až 28 procent původní tělesné hmotnosti a některým více než 30 procent.
- Retatrutid může výrazně posílit dominanci společnosti Eli Lilly na trhu s léky na hubnutí.
- Úspěch retatrutidu zvyšuje tlak na konkurenci, především na firmu Novo Nordisk, která urychluje vývoj vlastních léků.
Farmaceutická společnost Eli Lilly oznámila další průlom v léčbě obezity. Její experimentální přípravek retatrutid úspěšně prošel rozsáhlou klinickou studií třetí fáze a podle zveřejněných výsledků pomohl pacientům zhubnout více než jakýkoli dosud schválený lék na obezitu. Někteří účastníci studie během léčby ztratili až třetinu své původní tělesné hmotnosti, což je výsledek dosud spojovaný především s bariatrickými operacemi.
Výsledky představují důležitý milník pro společnost Eli Lilly, která se díky úspěšným přípravkům Zepbound a Mounjaro stala jedním z hlavních hráčů na rychle rostoucím trhu s léky na hubnutí. Firma se nyní přiblížila k podání žádosti o schválení retatrutidu regulačními úřady. Pokud lék získá povolení k uvedení na trh, mohl by výrazně proměnit současnou léčbu obezity.
Širší vzorek
Do studie bylo zařazeno přibližně 2 500 dospělých pacientů s obezitou. Lidé užívající nejvyšší dávku retatrutidu zhubli během 80 týdnů v průměru 28,3 procenta své tělesné hmotnosti. V přepočtu to představuje více než 31 kilogramů. Pro srovnání, pacienti užívající placebo ztratili pouze 2,2 procenta své hmotnosti. Téměř polovina účastníků léčby přitom dosáhla úbytku váhy alespoň o 30 procent.
Ještě výraznější výsledky přineslo dlouhodobější sledování pacientů s těžší formou obezity. U lidí s indexem tělesné hmotnosti (BMI) vyšším než 35 dosáhl průměrný pokles váhy po dvou letech léčby 30,3 procenta. Přibližně dvě třetiny pacientů užívajících nejvyšší dávku se navíc dostaly pod hranici BMI 30, která odděluje obezitu od nadváhy.
V čem se liší od Ozempicu a Wegovy?
Obrovský zájem o retatrutid vyvolává především jeho odlišný mechanismus účinku. Současné populární léky na hubnutí, mezi které patří Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk nebo Zepbound od Eli Lilly, fungují na principu napodobování hormonů, které regulují chuť k jídlu a hladinu cukru v krvi.
Semaglutid, účinná látka v přípravcích Ozempic a Wegovy, napodobuje hormon GLP-1. Tirzepatid, který obsahuje Mounjaro či Zepbound, působí současně na hormony GLP-1 a GIP. Retatrutid jde ještě o krok dál. Ovlivňuje totiž hned tři hormonální dráhy – GLP-1, GIP a glukagon. Právě proto bývá označován jako „triple G“.
Kombinace těchto tří mechanismů má podle výzkumníků dvojí efekt. Na jedné straně výrazně snižuje chuť k jídlu a prodlužuje pocit sytosti, na straně druhé podporuje energetický výdej organismu. Výsledkem je rychlejší a výraznější pokles tělesné hmotnosti než u současných přípravků.
Už před zveřejněním studie se očekávalo, že retatrutid překoná účinnost léku Zepbound, který ve studiích vykazoval průměrný úbytek hmotnosti kolem 20 až 22 procent. Nové výsledky tato očekávání potvrdily.
Zajímavé je, že firma testovala také dosud nezkoušenou nižší dávku čtyři miligramy. Ta vedla k průměrnému poklesu hmotnosti „jen“ o 19 procent, tedy přibližně na úrovni výsledků dosažených vysokými dávkami současných léků. Současně však vykázala výrazně lepší snášenlivost a méně vedlejších účinků.
Vedlejší účinky připomínají současné léky
Přestože výsledky studie působí velmi slibně, retatrutid není bez rizik. Podobně jako ostatní léky založené na působení hormonů GLP-1 vyvolával především zažívací obtíže.
Nejčastějším problémem byla nevolnost, která postihla zhruba 42 procent pacientů užívajících nejvyšší dávku. Přibližně třetina účastníků měla průjem a více než čtvrtina trpěla zácpou. Tyto obtíže se objevují i u jiných moderních léků na hubnutí a odborníci je považují za očekávaný důsledek jejich mechanismu účinku.
Lékaři zaznamenali také vyšší výskyt infekcí horních cest dýchacích a močových cest. U více než 12 procent pacientů se objevila takzvaná dysestezie, tedy nepříjemné pocity pálení, mravenčení nebo jiných nervových vjemů. Tento vedlejší účinek byl pozorován už v předchozích studiích retatrutidu.
Vedlejší účinky byly nejčastějším důvodem ukončení léčby. U nejvyšší dávky přerušilo terapii přibližně 11 procent pacientů, zatímco u nejnižší dávky to byla pouze čtyři procenta. To je dokonce méně než ve skupině užívající placebo.
Boj o miliardový trh
Úspěch retatrutidu přichází v době, kdy farmaceutické firmy svádějí tvrdý boj o dominanci na trhu s léky proti obezitě. Eli Lilly je v současnosti v čele tohoto trhu a podle údajů společnosti držela v prvním čtvrtletí letošního roku přibližně 60 procent amerického trhu s léky na obezitu a diabetes. Konkurenční Novo Nordisk ovládala necelých 40 procent.
Právě retatrutid má být jedním z klíčových produktů, které společnosti Lilly pomohou si náskok udržet. Analytici investiční společnosti TD Cowen odhadují, že samotný tento lék by mohl v roce 2030 generovat tržby kolem 3,8 miliardy dolarů ročně.
Konkurence však nezahálí. Novo Nordisk už pracuje na vlastní generaci takzvaných trojitých agonistů a letos oznámila miliardovou investici do vývoje podobného experimentálního přípravku. Jeho uvedení na trh je ale podle odborníků ještě několik let vzdálené.