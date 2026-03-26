Z továrny na auta mistrem ve zbrojení. Tandem Strnad–Kaliňák zkouší přestavět slovenskou ekonomiku
- Slovensko výrazně navyšuje výrobu munice, zbrojní export země vzrostl o 2200 procent.
- Obranný průmysl může dosáhnout až tří procent HDP a stát se novým pilířem ekonomiky.
- Růst táhne skupina CSG, která rozšiřuje výrobu i kapacity na Slovensku.
Slovensko je známé jako automobilová velmoc, nyní pro sebe ale plánuje novou budoucnost. Nově by se rádo stalo zbrojní velmocí. Válka na Ukrajině a zvýšené výdaje řady zemí na obranu tomu nahrávají, což se už nyní projevuje v nárůstu tamní výroby dělostřelecké munice pro státy NATO nebo v násobném zvýšení zbrojního exportu země, píše agentura Bloomberg.
Jedním ze symbolů této změny je areál společnosti ZVS Holding v Dubnici nad Váhom. Někdejší zbrojní komplex z dob Československa po pádu komunismu chátral, část provozů si pronajaly jiné firmy a tradiční výroba se propadla. Počet zaměstnanců se z někdejších tisíců smrskl jen na několik stovek. Obrat přišel až s nástupem skupiny Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, která v ZVS postupně získala kontrolu a před několika lety se rozhodla soustředit výhradně na velkorážovou munici.
Slovensko tak dnes vyrábí stovky tisíc kusů munice ročně, zatímco před válkou na Ukrajině šlo jen o zhruba 30 tisíc granátů. Za poslední čtyři roky zároveň podle Bloombergu vzrostl export obranných výrobků o 2200 procent na 2,4 miliardy eur.
Ministr obrany Robert Kaliňák odhaduje, že pokud současný trend vydrží, může obranný průmysl dosahovat až tří procent slovenského HDP. Pro srovnání: automobilový průmysl se na ekonomice podílí asi deseti procenty, jeho výkon ale v posledních letech stagnuje.
Spojenectví Kaliňáka se Strnadem
Právě spojenectví mezi Kaliňákem a Strnadem patří k důležitým faktorům celé proměny. Bloomberg připomíná, že oba čelí kritice opozice i médií kvůli nadstandardně blízkým vztahům, střet zájmů ale odmítají. Strnad vidí ve slovenské expanzi důležitou součást širšího plánu, jak z CSG vybudovat největší evropský obranný konglomerát. Pomáhá mu i kapitál z letošního vstupu firmy na burzu v Amsterdamu, který patřil k největším IPO čistě zbrojařské firmy v historii.
V Dubnici nad Váhom už akcionáři ZVS investovali asi 100 milionů eur do obnovy starých provozů i výstavby nových kapacit. Firma přidala další linku na plnění velkorážové munice, buduje novou lakovnu a připravuje také další rozšíření výroby. Společnost dnes zaměstnává na dvou místech asi 1400 lidí a počítá s dalším růstem. Po otevření nového závodu ve východoslovenském Strážském chce CSG na Slovensku dokončit celý výrobní řetězec pro munici. Celková kapacita skupiny má přesáhnout milion velkorážových granátů ročně.
Proměna má i výrazný lokální dopad. Dubnica nad Váhom, město s asi 22 tisíci obyvateli, se po desetiletích útlumu znovu nadechuje k růstu. Nové investice pomáhají místní ekonomice, vytvářejí pracovní místa a mění i atmosféru ve městě. Vedle chátrajících částí někdejších továren už vznikají nové provozy a město investuje do infrastruktury i veřejných služeb.
Zbrojní boom ale zároveň ukazuje rozpor slovenské politiky. Země je členem EU i NATO a stává se stále důležitějším článkem evropského obranného průmyslu, přesto vláda premiéra Roberta Fica zaujímá vůči pomoci Ukrajině zdrženlivý, až proruský postoj. V byznysu však podle Bloombergu platí jiná logika: poptávka po munici roste, státy doplňují zásoby a Slovensko na tom chce vydělat co nejvíc.