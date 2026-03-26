Zapomeňte na Kodiaq. Škoda ukázala Peaq, obří sedmimístné SUV, které změní pohled na českou značku
- Škoda Auto poodhalila připravovaný model Peaq, který se stane největším a technologicky nejvyspělejším elektromobilem v nabídce značky.
- Nové sedmimístné SUV vychází z designového směru Modern Solid.
- Má za cíl posílit pozici automobilky v segmentu prémiových rodinných vozů, píše Auto.cz.
Mladoboleslavská Škoda Auto zrychluje svou transformační strategii a poodhaluje model Peaq. Půjde o největší a technologicky nejpokročilejší elektromobil v dosavadní historii značky, který má v portfoliu plnit roli vlajkové lodi. Sériový vůz přímo navazuje na koncepční studii Vision 7S z roku 2022 a stává se klíčovým nositelem nového designového jazyka Modern Solid, sázejícího na vizuální robustnost a funkční minimalismus.
Z hlediska tržního zacílení jde o velké sedmimístné SUV, které má Škodě zajistit silnější pozici v segmentu prémiovějších rodinných vozů. Peaq se pokusí spojit vysokou míru digitalizace s tradičními silnými stránkami automobilky, jako jsou variabilita interiéru a nadstandardní vnitřní prostor. Pro Škodu jde o zásadní krok v probíhající elektrifikaci, který má oslovit náročnější klientelu hledající univerzální elektromobil pro dálkové trasy i každodenní provoz.
Technicky bude vůz postaven na elektrické platformě MEB, kterou již využívá Elroq, Enyaq a další modely koncernu Volkswagen. Peaq se v rámci nabídky posune vůbec nejvýše v historii mladoboleslavské značky. S délkou přesahující pět metrů půjde o největší a pravděpodobně nejdražší škodovku vůbec.
Premiéra v řádu týdnů
Světová premiéra modelu Škoda Peaq nás čeká už v blízkých týdnech, nyní se oficiálně můžeme podívat alespoň na maskované produkční kusy, které jsme dále poodhalili pomocí umělé inteligence. Už nyní je jisté, že nepůjde pouze o další přírůstek do portfolia, ale o zásadní model, který má definovat směr značky v éře elektromobility.
Škoda v posledních letech výrazně zrychlila tempo přechodu na elektromobilitu. Jen v roce 2025 více než zdvojnásobila dodávky čistě elektrických vozů a na evropském trhu se posunula mezi nejprodávanější značky v tomto segmentu. Klíčovou roli v tom sehrál Elroq, který se zařadil mezi nejúspěšnější elektromobily v Evropě.
Oficiální fotky maskovaného vozu, které si můžete prohlédnout v přiložené galerii, vznikly při příležitosti právě probíhající dynamické prezentace Škody Peaq u jezera Como. Na místě je kolega Michal Dokoupil, který se s vámi podělí o první jízdní dojmy a zajímavé postřehy z testování.