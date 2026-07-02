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Ze Soleku už se uždibují kousky. Část „bezcenných“ řeckých projektů skončila ve fondu J&T

Chilská elektrárna Leyda byla uvedena do ostrého provozu až nyní.

Chilská elektrárna Leyda byla uvedena do ostrého provozu až nyní. Zdroj: Solek

Ondřej Souček
Ondřej Souček
Diskuze (3)
  • Fond J&T Market Opportunities pořídil od zkrachovalého Soleku řecké bateriové projekty.
  • Rumunská firma Enevo Group získala další španělská aktiva.
  • Jeden z věřitelů mluví o nepoctivém záměru dlužníka.

Schválení reorganizačního plánu zkrachovalé solární společnosti Solek Holding začíná mít čím dál barvitější dohru. Jeden z věřitelů, neznámá společnost Cruz Del Sur, nebývale ostře vystupuje na adresu dlužníka a obviňuje ho z nepoctivého záměru. Kritizuje zejména údajné poškození menších nezajištěných věřitelů, což opírá mimo jiné o prodej řeckých bateriových projektů. Ty měly mít podle znaleckého posudku, z něhož vycházel reorganizační plán, nulovou hodnotu.

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