Ze Soleku už se uždibují kousky. Část „bezcenných“ řeckých projektů skončila ve fondu J&T
- Fond J&T Market Opportunities pořídil od zkrachovalého Soleku řecké bateriové projekty.
- Rumunská firma Enevo Group získala další španělská aktiva.
- Jeden z věřitelů mluví o nepoctivém záměru dlužníka.
Schválení reorganizačního plánu zkrachovalé solární společnosti Solek Holding začíná mít čím dál barvitější dohru. Jeden z věřitelů, neznámá společnost Cruz Del Sur, nebývale ostře vystupuje na adresu dlužníka a obviňuje ho z nepoctivého záměru. Kritizuje zejména údajné poškození menších nezajištěných věřitelů, což opírá mimo jiné o prodej řeckých bateriových projektů. Ty měly mít podle znaleckého posudku, z něhož vycházel reorganizační plán, nulovou hodnotu.
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