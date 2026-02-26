Z pěti miliard na pouhý zlomek. Nový znalecký posudek majetku Solek Holding věřitele nepotěší
- Nelichotivý posudek odhalil reálnou hodnotu majetku padlého solárního impéria.
- Ta se smrskla z pěti miliard na pouhý zlomek.
- Z pohledu věřitelů by šlo o jeden z nejnepříznivějších výsledků v české insolvenční historii.
Česká znalecká kancelář Equity Solutions Appraisals (EqSA) minulý týden zveřejnila dlouho očekávaný dokument o jmění mateřské společnosti Solek Holding. Tuzemská solární firma, která doplatila na nerozvážně agresivní expanzi, má podle ní mnohem nižší majetek, než sama uvedla v loňském insolvenčním návrhu. Případný konkurz by byl pro věřitele zdrcující.
Když Solek loni v červnu podal vlastní návrh na insolvenci, evidoval aktiva v hodnotě 5,5 miliardy korun. I když připouštěl, že jsou nezajištěná, pohled na jejich nezávisle odhadnutou hodnotu překvapí.
EqSA jeho majetek vypočetla na celkem 83 milionů korun, což je pouze 1,5 procenta oproti sumě, kterou Solek uvedl v insolvenčním návrhu. K dramatickému poklesu hodnoty došlo i přesto, že EqSA počítala s informacemi, které byly známy k loňskému červenci, tedy jen měsíc po podání insolvenčního návrhu. Příčinou je velká míra vnitroholdingových pohledávek a podílů v nedokončených elektrárnách, které podle posudku po krachu skupiny ztratily většinu své hodnoty.
Uspokiojení v promilích
Pro věřitele to má jasný důsledek. Pokud si vyberou cestu konkurzu, bude jejich uspokojení mimořádně nízké. Nezajištění věřitelé, kteří podle posudku přihlásili přibližně 3,8 miliardy korun, by zpeněžením získali právo na uspokojení do výše jen 24 milionů korun. To je přibližně šest promile hodnoty jejich přihlášených pohledávek. Po zaplacení nákladů na insolvenčního správce a jiné právní služby se tato částka dokonce sníží na 15 milionů korun, dodává EqSA.
O moc lépe na tom nejsou ani zajištění věřitelé. Ti by získali 57 milionů korun. Nejvíce by si odnesla zbrojní skupina Czechoslovak Group (CSG), celkem 52 milionů korun, což je asi osm procent původního zajištěného dluhu.
Všechny částky je navíc nutné ještě přepočítat, aby ukazovaly jejich reálnou hodnotu ke dni, kdy začne platit potenciální reorganizační plán. Ve finále to podle odhadu EqSA znamená, že by CSG při konkurzu dostala 41 milionů korun a zbytek věřitelů přibližně deset milionů korun, což relativní uspokojení ještě sníží.
Hodnota průměrného výnosu nezajištěného věřitele podle českého průzkumu z roku 2015 odpovídá 3,5 procenta, píše v materiálu EqSA. „Po provedení ocenění celé majetkové podstaty však bylo zjištěno, že v případě ukončení činnosti dlužníka a jeho konkurzu plnění v tomto rozsahu nelze předpokládat. Hodnota nezajištěného majetku dosahuje marginálních hodnot. Všechny pohledávky společností ve skupině za Solek Holding jsou nezajištěné,“ upozorňuje kancelář.
Mimořádné slabé uspokojení
Potenciální uspokojení ve srovnání s dlouhodobými statistikami českých insolvencí je výrazně slabší ve všech ohledech. „U zajištěných věřitelů se běžná návratnost v konkurzech pohybuje v řádu nižších desítek procent, podle typu majetku a kvality zajištění. U nezajištěných věřitelů je sice standardem nízké uspokojení, zpravidla v jednotkách procent, nicméně konečná hodnota kolem 0,2 procenta je i v tomto kontextu mimořádně slabá,“ podotýká Martin Vachata, partner a hlavní analytik poradenské skupiny Talers.
Takto nízké procento podle něho obvykle naznačuje kombinaci vysokého zadlužení, omezené likvidační hodnoty aktiv a relativně vysokých nákladů řízení. „Pokud by tento scénář nastal, z pohledu věřitelů by šlo o jeden z nejnepříznivějších výsledků v české insolvenční praxi,“ dodal.
Skupina CSG se k potenciální míře uspokojení do uzávěrky článku nestihla vyjádřit. Společnost ENPO Group, která loni v červnu přišla s nabídkou restrukturalizačního plánu, se chce s analýzou zase nejprve důkladně seznámit.
Bude se reorganizovat?
Její původní plán zněl, že v rámci reorganizačního plánu do firmy poskytne finanční injekci ve výši čtvrt miliardy korun. Při zlepšení kondice firmy byl investor připraven poslat dalších 500 milionů korun. Jak je tato varianta dnes pravděpodobná, ale nechce komentovat. Stejně tak se zatím vyhnul odpovědi, zda je reorganizační plán po zveřejnění posudku stále ve hře.
Podle insolvenčního správce Soleku Dominika Harta však dlužník s reorganizačním plánem nadále počítá. „Další kroky však ještě může zpomalit nedokončené zpracování velkého množství přihlášených pohledávek, kterých je násobně více než například u úpadku společnosti Liberty,“ upozorňuje Hart s tím, že jejich administrace ještě potrvá několik týdnů.
Restrukturalizace z pera ENPO Group počítala se snížením hodnoty dluhopisů až o 84,5 procenta a na oplátku garantovala injekci v minimální hodnotě 250 milionů. Věřitelé už s tímto návrhem jednou předběžně souhlasili, reorganizační plán by však museli schválit ještě jednou v rámci insolvenčního řízení.
Skupina Solek, kterou založil podnikatel Zdeněk Sobotka, se do finančních potíží dostala už předloni, když chilská vláda pohrozila zhoršením regulatorních podmínek. Úpadek se přiblížil poté, co se jí nepodařilo najít strategického investora a její klíčový věřitel, podnikatel Petr Otava, prodal stamilionovou pohledávku Michalu Strnadovi. Následně do insolvence spadla klíčová společnost Solek Czech Services.