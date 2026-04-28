Zisk Net4Gas vyletěl na dvě miliardy. Státnímu správci plynovodů pomohl restart tranzitu
Státní Net4Gas vykázal za loňský rok čistý zisk 2,05 miliardy korun, což je strmý nárůst oproti pouhým devíti milionům z předchozího roku.
Klíčovým faktorem úspěchu bylo oživení mezinárodního tranzitu plynu.
Společnost pod státním vlastníkem ČEPS výrazně snížila svůj dluh o 30 procent.
Státem vlastněný provozovatel plynovodů Net4Gas loni zaznamenal čistý zisk přes 2,05 miliardy korun. Meziročně si tak polepšil z předloňských devíti milionů korun. Výrazně stouply i tržby podniku, meziročně zhruba o pětinu na 6,46 miliardy korun. Ke zlepšení výsledků pomohlo i oživení tranzitu plynu přes Česko, který se v předchozích letech téměř zastavil. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.
Net4Gas provozuje 4000 kilometrů plynovodů, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic, včetně tří na hranicích. Firmu od roku 2023 vlastní státní společnost ČEPS. Přesná kupní cena byla navázána na dlouhodobé hospodaření podniku a splnění nastavených ekonomických parametrů. Maximálně by to ale mělo být pět miliard korun.
„Rok 2025 potvrdil, že česká plynárenská přepravní soustava má své pevné místo v evropské energetické architektuře. Podařilo se nám výrazně snížit zadlužení, došlo k oživení tranzitních toků a zároveň k pokroku v přípravě společnosti na nízkoemisní budoucnost - ať už jde o novou firemní strategii, vodíkové projekty nebo posílení bezpečnosti dodávek,“ řekl jednatel Net4Gas Michal Slabý.
Oživení mezinárodního tranzitu
Zásadní změnou oproti několika předchozím rokům bylo podle firmy výrazné oživení mezinárodního tranzitu plynu přes Česko. Zatímco předloni tranzit prakticky ustal, v roce 2025 vzrostl na 1,3 miliardy metrů krychlových. Významně stouply zejména toky směrem do Polska a na Slovensko, mimo jiné v souvislosti s ukončením tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Celkový objem přepravy plynu pak dosáhl 11,2 miliardy metrů krychlových, což představuje meziroční nárůst o více než 2,5 miliardy metrů krychlových.
Do výsledného čistého zisku se ovšem promítly i specifické položky, jako kurzové rozdíly nebo přecenění derivátů, které v součtu dosahovaly 0,9 až 1,4 miliardy Kč. Tyto vlivy tak budou mít dopad na podstatné snížení zisku v dalších letech.
Společnost dále připomněla, že loni zredukovala celkový úročený dluh o téměř 30 procent, což přispělo ke zlepšení ratingového hodnocení od agentury Fitch Ratings o dva stupně na BBB+ se stabilním výhledem a hodnocení dluhopisů na A-. Jde se o nejvyšší úroveň ratingu firmy od roku 2014.
Net4Gas loni investoval kolem 715 milionů korun. Pokračoval například v přípravě na budoucí přepravu vodíku prostřednictvím čtyř mezinárodních koridorů. Firma také dokončila první fázi projektu zpětného toku přes hraniční bod Cieszyn, který umožňuje fyzickou přepravu plynu z Polska do Česka.
Net4Gas je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v ČR. Řídí plynárenskou soustavu v případě nouze a vyhlašuje regulační stupně, tím tedy rozhoduje o dodávkách plynu zákazníkům. Jakékoli problémy s plynovody Net4Gas by zásadně ohrozily dodávky plynu do země.