Bydlení, kanceláře a veřejný prostor. Developer Radim Passer investuje v Praze 21 miliard

Do konce roku 2029 Passerinvest Group plánuje dokončit čtyři nové objekty, z nichž dva kromě kanceláří a komerčních prostor nabídnou i více než dvě stovky nájemních bytů. V rámci projektu Nové Roztyly ale chystá i výstavbu samostatného rezidenčního projektu se 650 bytovými jednotkami, které budou určeny jak k prodeji do vlastnictví, tak do pronájmu. Celkově se bude jednat o investice ve výši 21 miliard korun.

Pojďme se s některými budovami blíže seznámit:

HILA v areálu Brumlovka

Budova Hila kromě kanceláří na trh přinese i nové nájemní byty | Passerinvest Group

Patnáctipodlažní budova nazvaná Hila na celkové ploše 27 tisíc metrů čtverečních na osmi nadzemních podlažích nabízí 20 200 metrů čtverečních kancelářských ploch. Od devátého do patnáctého nadzemního podlaží se po dokončení stavby bude nacházet 71 plně vybavených bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk.

Kromě dvou tisíc metrů čtverečních střešních teras a 2 300 metrů čtverečních obchodních ploch v pasáži i v parteru ulic Vyskočilova, Jemnická a Želetavská v budově Hila vznikne i 430 podzemních parkovacích stání.

Autor architektonického návrhu budovy Hila: studio Aulík Fišer architekti.

Termín zahájení výstavby: 5/2024, termín dokončení: přelom let 2026 a 2027

Nájemné (kanceláře i byty): 23 eur/metr čtvereční a měsíc