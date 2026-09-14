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České stavebnictví čeká transakce desetiletí. Pátá největší firma je na prodej 

Rekonstrukce železniční trati mezi Brnem a Blanskem provádí ve sdružení s dalšími firmami OHLA ŽS

Rekonstrukce železniční trati mezi Brnem a Blanskem provádí ve sdružení s dalšími firmami OHLA ŽS Zdroj: OHLA ŽS

Rozšíření stávající tramvajové trati v Žabovřeské ulici. Stavbu ve sdružení staví OHLA ŽS.
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Ondřej Souček
Ondřej Souček
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  • Španělský koncern zahájil kroky k prodeji pětky domácího stavebního trhu. 
  • Na fragmentovaném trhu dochází ke konsolidaci.
  • Význam této transakce je však kvůli své potenciální velikosti mimořádný.

Skupina OHLA ŽS, která je podle poslední zveřejněné analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2024 pátou největší stavební firmou v Česku podle tržeb, může změnit majitele.

Její španělský mateřský koncern OHLA se podle tří na sobě nezávislých zdrojů poohlíží po jejím kupci a za tímto účelem už zahájil první formální kroky. S přípravou prodeje mu podle informací e15 pomáhají poradci z francouzské bankovní skupiny Société Générale a její české dceřiné společnosti Komerční banky.

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