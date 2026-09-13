Americká armáda se v soupeření s Čínou chopila nečekané role. Částem základen přibudou zcela nové funkce
- Armáda se bude výrazně podílet na posílení průmyslové základny USA.
- Vojáci otvírají dveře několika projektům, které mají výrazný přesah do civilní sféry.
- Netradiční aktivity budí i kritiku.
Americká armáda v éře tvrdého soupeření USA s Čínou přebírá roli důležitého iniciátora surovinové nezávislosti a reindustrializace země. Na některých základnách se budou zpracovávat kritické materiály, což má povzbudit jejich domácí dodavatelský řetězec. Vojáci chtějí hostit i datacentra pro umělou inteligenci a půjdou ještě dál. Přispějí k vývoji zdrojů jaderné energie, které by mohly pomoci zahnat rostoucí americký hlad po elektřině.
Pentagon během léta učinil důležité kroky k tomu, aby pomohl americkému průmyslu a energetice. Vybral těžební společnosti Titan Mining, REalloys, EnergyX a australskou firmu Ioneer, aby rozvíjely zařízení na zpracování surovin přímo na vojenských základnách po celé zemi. Vytipované subjekty by měly do projektů investovat zhruba dvě miliardy dolarů. Stavět se nejspíš začne v příštím roce a o rok později by mohly provozy už zahájit činnost.
U zrodu iniciativy stál prezident Donald Trump, který klade na domácí těžbu velký důraz a chce k ní využít federální půdu. Vojsko zároveň hledá lepší využití pro zhruba šest milionů hektarů svých pozemků. Díky spolupráci s těžaři získá podíl na jejich produkci, tedy suroviny potřebné pro různé vybavení. Umístěním špinavého průmyslu na základny odpadne i problém s častým odporem místních komunit proti takovým provozům.
„Hlavním cílem je zesílit americký a spojenecký dodavatelský řetězec těchto kritických minerálů a zvýšit jeho odolnost,“ zdůraznil pro The Wall Street Journal představitel ministerstva obrany David Fitzgerald. „Čas se krátí. Uvědomujeme si, že vždy existuje riziko, že nás Čína může od těchto nerostných surovin odříznout,“ dodal další zástupce rezortu Jeff Waksman.
Rafinace lithia, grafitu a boru ve skladištích
Zařízení na zpracování surovin by měla vznikat ve vojenských skladištích, která už jsou nyní průmyslovými místy. Společnosti budou odpovědné za návrh, výstavbu a provoz závodů. Titan Mining bude rafinovat grafit na základně v Alabamě nebo Arkansasu. EnergyX má zahájit rafinaci lithia v Red River Army Depot v Texasu. Ioneer plánuje rafinovat bor a REalloys se chystá zpracovávat prvky vzácných zemin, obojí se má uskutečnit ve vojenském centru v Utahu.
EnergyX již získala práva na část ložisek lithia poblíž Red River Army Depot na hranici mezi Texasem a Arkansasem. Armáda před časem oznámila, že tamní základna bude použita k výrobě a testování malých dronů. Lithium je klíčovou součástí baterií potřebných k napájení dronů. „Je to parádní situace, protože lithium do těchto baterií by mohlo pocházet přímo ze země pod nimi,“ komentoval situaci šéf firmy Teague Egan.
V srpnu ministerstvo obrany oznámilo také milionové investice do hornických a hutnických škol. Budou mimo jiné použity na vybudování center technologických inovací a vytváření partnerství mezi studenty a obranným průmyslem.
Datacentra na základnách vyvolávají kontroverze
Tím ovšem netradiční armádní aktivity zdaleka nekončí. Pentagon plánuje své pozemky otevřít i miliardové výstavbě datacenter, která v USA v poslední době také narážejí na odpor veřejnosti. Vojáci už vytipovali několik míst, kde by mohli komerční developeři budovat. Jedním ze dvou nejnadějnějších je polygon Dugway v Utahu. Místo se nachází v pustině, kde armáda provádí testy chemických a biologických zbraní.
Ministerstvo obrany argumentuje tím, že umělá inteligence je velmi důležitá pro inovace a konkurenceschopnost v závodech ve zbrojení. Ujišťuje, že pro daňové poplatníky nevzniknou žádné počáteční náklady a projekty budou komplexně řešit dodávky energie a vody.
Přesto se armádní aktivity dostaly do hledáčku zákonodárců, kteří usilují o transparentní studie dopadů stavby datových středisek, případně jejich regulaci. „Členové pochopitelně chtějí zajistit pečlivé zvážení dopadů na místní obyvatele, pokud jde o potenciální zátěž elektrické sítě a zásobování vodou,“ uvedl ve svém prohlášení republikánský předseda podvýboru Sněmovny reprezentantů pro obranné prostředky Ken Calvert.
„Stejně jako v každém jiném datovém centru musíme být velmi opatrní ohledně vody a elektřiny. Větším problémem je, že jsme od ministra obrany Peta Hegsetha nebo ministerstva k ničemu z toho neobdrželi příslušné informace,“ postěžoval si podle webu Politico demokratický zákonodárce Mike Levin.
Mikroreaktory nejen pro vojáky
Americká armáda má přitom velké ambice i v oblasti rozvoje zdrojů elektřiny. Minulý měsíc vybrala pět dodavatelů jaderných technologií a pět lokalit pro výstavbu a provoz dvacítky mikroreaktorů. Jednou z nich je obrovská základna Fort Bragg v Severní Karolíně. Mezi zvolenými společnostmi je i firma Westinghouse, která se neúspěšně ucházela o rozšíření jaderné elektrárny Dukovany.
Projekt za více než dvě miliardy dolarů má vojákům zajistit stabilní a na vnějších dodávkách dlouhodobě nezávislé zdroje energie. I jeho cílem je zároveň pomoc s oživením amerického průmyslu a vývojem nových technologií i pro civilní účely.
„Od spuštění programu Janus byl náš mandát od prezidenta Trumpa a ministra Hegsetha jasný: zajistit energii, kterou naši bojovníci potřebují k výcviku, nasazení a vítězství,“ prohlásil na konci srpna Dan Driscoll, nyní už bývalý náměstek ministra obrany. „Tyto smlouvy urychlují naši schopnost dodávat bezpečnou a spolehlivou energii přímo do našich zařízení. Budujeme energetickou odolnost nezbytnou pro promítání bojové síly do celého světa, aniž bychom se spoléhali na potenciálně zranitelné externí sítě,“ dodal veterán z Iráku a technologický investor.
Mikroreaktory, z nichž některé budou mít výkon zhruba tisíciny konvenčního bloku, se mají později rozšířit i na další základny, a nejen tam. „Program Janus bude naprostým úspěchem pouze tehdy, pokud pomůžeme několika jaderným společnostem s vývojem skutečně spolehlivých a cenově dostupných jaderných mikroreaktorů, které mohou prodávat i dalším kupujícím než jen armádě,“ zdůraznil další představitel Pentagonu Jeff Waksman.
Ani na tomto poli se Pentagon nevyhnul kritice. Některým expertům se nelíbí, že za licence reaktorů bude odpovědná armáda, nikoliv civilní jaderný dozor NRC. Vojáci však slibují, že v pozdější fázi přechodu technologií ke komerčnímu využití se regulátor do procesu zapojí.