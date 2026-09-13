Konec Superbu, jak ho známe? Škoda zvažuje sloučení svých dvou klíčových bestsellerů
- Škoda Auto pod tlakem koncernového škrtání zvažuje zúžení modelové řady a sloučení segmentů Octavie a Superbu do jednoho elektrického modelu na bázi konceptu Vision O.
Úspěšný vývoj páté generace Superbu zatím nebyl potvrzen, přičemž Volkswagen Group plánuje plošně snížit počet nabízených modelů napříč všemi svými značkami až o polovičku.
Koncern VW opouští dosavadní strategii a nově chce zabránit vnitřní konkurenci značek tím, že si jednotlivé automobilky již nebudou stavět přímé rivaly v téže třídě, píše Auto.cz.
Superb byl po dlouhé roky vlajkovou lodí tuzemské automobilky. Ta při vývoji současné čtvrté generace dokonce dokázala přesvědčit vedení koncernu, že si superb zaslouží karosářskou variantu liftback, i když sourozenec VW Passat si vystačí s karoserií kombi. Ani budoucnost samotného superbu už ale není tak jistá.
Největší restrukturalizace v historii koncernu Volkswagen Group se nevyhne ani tuzemské Škodě Auto, přestože je jednou z nejziskovějších společností celé skupiny. V první polovině letošního roku zaznamenala rekordní tržby a zisky s marží kolem 8,5 %.
V rozhovoru s vybranou skupinou médií šéf společnosti Klaus Zellmer uvedl, že Škoda má v současné době nejširší modelové portfolio v historii. Musí totiž „uspokojit trh, který je stále rozdělen mezi spalovací pohony a elektromobily, a vše mezi tím, jako jsou mild hybridy, full-hybridy a plug-in hybridy.“
Přitom modely s historicky významnými názvy se zatím přechodu k čistě elektrickému pohonu nemají. Budoucnost řady Octavia naznačil koncept Vision O, který by měl stejně jako příští Volkswagen Golf využít novou platformu SSP. Právě tento koncept svými rozměry ale už při svém představení vyvolával otázky ohledně budoucnosti modelu Superb.
Velikostí totiž spadá přímo mezi současnou čtvrtou generaci octavie a superbu. Model Octavia je přitom klíčovou součástí modelové řady české firmy již od svého uvedení na trh před 30 lety. Od té doby se prodalo více než sedm milionů vozidel. Větší model Superb byl uveden až v roce 2001 jako vlajková loď společnosti a dodnes našel svou cestu k 1,6 milionu zákazníků. V současnosti ho z pozice vlajkové lodi navíc sesazuje model Peaq.
Zellmer naznačil, že by se Škoda mohla zaměřit na zúžení modelové řady u sedanů a kombi. „Jsme velmi hrdí na model Superb a milujeme Octavii,“ řekl. „S oběma modely máme na trhu velmi pevnou pozici – Octavia je lídrem ve svém segmentu již od roku 2016.“
Dodal, že platforma SSP umožňuje vývoj vozidla velikostně odpovídajícího modelové řadě Superb, ale také že pátá generace zatím potvrzena není. „Sedany, limuzíny a kombi nejsou na vzestupu. V současné době zkoumáme, zda stále potřebujeme kompletní nabídku, nebo zda najdeme chytrý způsob [Vision O], jak pokrýt oba segmenty i cílové skupiny.“
Na otázku, zda úspěch Škody znamená možnost zachovat si současnou širokou modelovou řadu, odpověděl, že „to není samozřejmé.“ Volkswagen Group totiž plánuje snížit počet nabízených modelů napříč značkami o 50 % a je pravděpodobné, že se ani Škodě tyto plány nevyhnou.
Zellmer dodal: „Konečným cílem jsou elektromobily, o tom není pochyb,“ ale současně uvedl, že se teprve ukáže, zda k tomuto přechodu dojde přirozeně do roku 2035. Uvedl, že zaměření na elektromobily by se zjednodušením modelové řady výrazně pomohlo. Kvůli tržní nejistotě nyní Škoda zvažuje vývoj pohonu s prodlužovačem dojezdu i pro sériový vůz na bázi konceptu Vision O.
Zpomalující se tempo přijímání elektromobility by také mohlo Škodu přimět k prodloužení životnosti jejích současných modelů se spalovacími motory a čtvrté generace modelů Octavia i Superb by se mohly prodávat paralelně s novým čistě elektrickým modelem.
Rozhodne celková koncepce
Jako jednu z nejvýznamnějších změn ve smýšlení koncernu VW Group uvedl Zellmer pohled na kombinované portfolio celého koncernu. To znamená, že by se každá značka měla zaměřit na jednotlivé tržní segmenty a snížil by se počet modelů, které si vzájemně konkurují. Jde tedy o naprosto opačný přístup, než jaký v současnosti využívá konkurenční koncern Stellantis.
Jisté náznaky jsme již viděli v posledních letech. Z tria Volkswagen Up!, Škoda Citigo a Seat Mii sešlo a elektrické supermini zůstane pouze Volkswagenu (i když Škoda se snaží najít prostor i pro elektrický model Fabia).
Stejně tak již zmíněný vrcholný model Peaq zůstane jediným čistě elektrickým sedmimístným SUV skupiny v segmentu mainstreamových vozů. Elektrického VW ID.Tayron ani Seatu se pravděpodobně nedočkáme. „Snažíme se zajistit, aby naše celková přítomnost na trhu byla silná a abychom si navzájem nešlapali na paty,“ komentoval Zellmer.
Na otázku, zda má nějaké obavy ohledně dopadu úsporných opatření koncernu VW na Škodu, Zellmer odpověděl, že efektivita je již dlouho prioritou značky a že již nyní funguje na „velmi štíhlé trajektorii v rámci našeho obchodního modelu“. Přirovnal však současnou situaci ke sportovnímu týmu: „Pokud přestanete trénovat, dbát na stravu a na vše, co vás udržuje konkurenceschopnými, prohrajete.“