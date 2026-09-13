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Hypotéky za sedm procent, Strnadův nový úlovek a tvrdé přiznání českého miliardáře

Co vám (ne)uteklo v týdnu 7. - 13. 9. 2026

Co vám (ne)uteklo v týdnu 7. - 13. 9. 2026 Zdroj: e15

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  • Lidé z branže se bojí mluvit. Skutečnost je ale opravdu tragická, přiznává majitel hradeckého autokolosu
  • Američané prodali za 400 miliard, Češi za zlomek. Akvizice v Brně ukazuje na propastný rozdíl mezi USA a Evropou
  • Hypotéka i za sedm procent. Největší banka v zemi razantně zdražuje půjčky na bydlení

Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne. 

Lidé z branže se bojí mluvit. Skutečnost je ale opravdu tragická, přiznává majitel hradeckého autokolosu

  • Zakázek ubývá, zisky se tenčí. Na hradecké Brano začíná naplno doléhat krize evropských automobilek. 
  • Dodávky do koncernů Volkswagen a Stellantis se rapidně propadají, průmysl upadá a na trhu práce nemá kam sáhnout. 
  • Vláda Andreje Babiše (ANO) přesto nedělá změny potřebné k obratu, míní majitel Brana Pavel Juříček. 

Američané prodali za 400 miliard, Češi za zlomek. Akvizice v Brně ukazuje na propastný rozdíl mezi USA a Evropou

  • Prodej brněnské firmy Phonexia korejskému fondu ukazuje, jak odlišně se technologické byznysy rozvíjejí v Česku a v USA.
  • Zakladatelé české Phonexie roky raději rostli pomalu z vlastních peněz, než aby vzali rizikový kapitál a rychle expandovali.
  • Noví korejští majitelé chtějí v Brně dál investovat a vybudovat z Phonexie mnohem větší firmu.

Hypotéka i za sedm procent. Největší banka v zemi razantně zdražuje půjčky na bydlení

  • Hypoteční sazby dál rostou, naposledy Česká spořitelna zdražila všechny fixace o několik desetin procentního bodu. 
  • Za zdražováním stojí hlavně dražší financování bank, geopolitická nejistota a obavy z vyšší inflace. 
  • Experti čekají další růst sazeb, u nejčastějších tříletých fixací do konce roku napříč trhem zhruba na 5,5 až 6 procent. 

Strnad ulovil další velké jméno. Komunikaci nové investiční skupiny řídí bývalý mluvčí Nečase i Pavla

  • Nová investiční skupina Michala Strnada a dalších investorů AKIPIA získala posilu na komunikaci. 
  • Přichází bývalý mluvčí Nečasovy vlády a iniciativy Petra Pavla, který působil také jako mediální poradce frakce Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. 
  • Skupinu AKIPIA tvoří tři nezávislí investoři, přesná výše jednotlivých podílů zatím není známá. 

Ve 25 letech založil značku českého skla. Dnes chceme stomilionový obrat, říká zakladatel Klimchi

  • Sklářská značka Klimchi vstoupila v létě na americký trh, kde zvýšila letošní cíl obratu na 150 tisíc dolarů, řekl v pořadu Flow její zakladatel Lukáš Klimčák.
  • Lukáš Klimčák zaregistroval v USA novou společnost, přes ni chce nabízet vstup do USA a distribuční síť dalším českým značkám. 
  • Firma založená v roce 2019 zažila nárůst prodejů poté, co se toto sklo objevilo v hollywoodském trháku Barbie, podle Klimčáka šlo o zlom. 

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FLOW: Českým firmám chce otevřít dveře do USA. Máme kontakty na velké hráče, říká zakladatel Klimchi
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