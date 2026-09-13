Hypotéky za sedm procent, Strnadův nový úlovek a tvrdé přiznání českého miliardáře
- Lidé z branže se bojí mluvit. Skutečnost je ale opravdu tragická, přiznává majitel hradeckého autokolosu
- Američané prodali za 400 miliard, Češi za zlomek. Akvizice v Brně ukazuje na propastný rozdíl mezi USA a Evropou
- Hypotéka i za sedm procent. Největší banka v zemi razantně zdražuje půjčky na bydlení
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Lidé z branže se bojí mluvit. Skutečnost je ale opravdu tragická, přiznává majitel hradeckého autokolosu
- Zakázek ubývá, zisky se tenčí. Na hradecké Brano začíná naplno doléhat krize evropských automobilek.
- Dodávky do koncernů Volkswagen a Stellantis se rapidně propadají, průmysl upadá a na trhu práce nemá kam sáhnout.
- Vláda Andreje Babiše (ANO) přesto nedělá změny potřebné k obratu, míní majitel Brana Pavel Juříček.
Američané prodali za 400 miliard, Češi za zlomek. Akvizice v Brně ukazuje na propastný rozdíl mezi USA a Evropou
- Prodej brněnské firmy Phonexia korejskému fondu ukazuje, jak odlišně se technologické byznysy rozvíjejí v Česku a v USA.
- Zakladatelé české Phonexie roky raději rostli pomalu z vlastních peněz, než aby vzali rizikový kapitál a rychle expandovali.
- Noví korejští majitelé chtějí v Brně dál investovat a vybudovat z Phonexie mnohem větší firmu.
Hypotéka i za sedm procent. Největší banka v zemi razantně zdražuje půjčky na bydlení
- Hypoteční sazby dál rostou, naposledy Česká spořitelna zdražila všechny fixace o několik desetin procentního bodu.
- Za zdražováním stojí hlavně dražší financování bank, geopolitická nejistota a obavy z vyšší inflace.
- Experti čekají další růst sazeb, u nejčastějších tříletých fixací do konce roku napříč trhem zhruba na 5,5 až 6 procent.
Strnad ulovil další velké jméno. Komunikaci nové investiční skupiny řídí bývalý mluvčí Nečase i Pavla
- Nová investiční skupina Michala Strnada a dalších investorů AKIPIA získala posilu na komunikaci.
- Přichází bývalý mluvčí Nečasovy vlády a iniciativy Petra Pavla, který působil také jako mediální poradce frakce Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.
- Skupinu AKIPIA tvoří tři nezávislí investoři, přesná výše jednotlivých podílů zatím není známá.
Ve 25 letech založil značku českého skla. Dnes chceme stomilionový obrat, říká zakladatel Klimchi
- Sklářská značka Klimchi vstoupila v létě na americký trh, kde zvýšila letošní cíl obratu na 150 tisíc dolarů, řekl v pořadu Flow její zakladatel Lukáš Klimčák.
- Lukáš Klimčák zaregistroval v USA novou společnost, přes ni chce nabízet vstup do USA a distribuční síť dalším českým značkám.
- Firma založená v roce 2019 zažila nárůst prodejů poté, co se toto sklo objevilo v hollywoodském trháku Barbie, podle Klimčáka šlo o zlom.
FLOW: Českým firmám chce otevřít dveře do USA. Máme kontakty na velké hráče, říká zakladatel Klimchi