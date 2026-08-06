České stavebnictví zpomalilo. Překvapil ale prudký nárůst výstavby nových bytů
- Stavební výroba v Česku v červnu meziročně vzrostla o dvě procenta, tempo růstu ale citelně zpomalilo.
- Tahounem zůstaly stavby budov, zatímco inženýrské stavitelství se po květnovém růstu propadlo.
- Počet zahájených bytů vyskočil o více než polovinu, dokončených bytů naopak výrazně ubylo.
Meziroční růst stavební výroby v Česku letos v červnu zpomalil z květnových 4,4 procenta na rovná dvě procenta. Dále rostlo pozemní stavitelství, zatímco v inženýrském produkce klesla. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziroční růst stavební výroby trvá od listopadu roku 2024. V červnu byl ale nejnižší od letošního ledna.
Letos v lednu stoupla stavební produkce oproti loňsku jen o půl procenta, což byl nejnižší nárůst za více než rok. Nejvýrazněji v tomto roce posilovala výroba v dubnu, a to o 7,7 procenta.
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Produkce v pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, vzrostla v červnu oproti loňsku o 6,3 procenta. Zvýšila se tak výrazněji než v květnu, kdy stoupla o 3,3 procenta. V inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, výroba naopak meziročně klesla o 5,3 procenta. Předtím v květnu inženýrské stavitelství o 6,6 procenta rostlo.
„Tahounem růstu stavební produkce byly v červnu pozemní stavby, zatímco inženýrské stavitelství meziročně kleslo z velké části vinou vysoké srovnávací základny,“ sdělil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
V červnu letos začala výstavba 4013 bytů, což bylo oproti červnu 2025 o 52,9 procenta více. Počet dokončených bytů ale meziročně klesl o 17,8 procenta na 2699. „Počty zahájených bytů rostly v červnu v obou hlavních kategoriích. Zatímco rodinné domy dosáhly nejvyšší hodnoty za poslední čtyři roky, meziroční růst zahájených bytů v bytových domech byl spíše důsledkem jejich nižší úrovně v loňském červnu,“ doplnila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.