Český kapitál míří do německého retailu. INVESTIKA sází na okno, které se nemusí opakovat
INVESTIKA podle Jaroslava Kysely vyrostla do velikosti, kdy už český trh sám o sobě nestačí pro dlouhodobé budování portfolia.
Německo je pro fond zajímavé díky korekci cen, velikosti trhu, likviditě a kvalitním retailovým aktivům.
O německé zkušenosti v retailu mluvil na e15 REsummitu Jaroslav Kysela, člen představenstva INVESTIKY. Podívejte se na záznam panelu.
České realitní fondy už dávno nehledají příležitosti jen doma. Jedním z příkladů je INVESTIKA, která se z českého fondu postupně stala významným středoevropským hráčem. Podle člena představenstva Jaroslava Kysely dnes spravuje prostředky od zhruba 100 tisíc klientů a hodnota budov v portfoliu fondu dosahuje 38 miliard korun. Celá investiční společnost pak pečuje přibližně o 45 miliard korun a do konce roku chce tuto částku navýšit na 50 miliard.
Právě velikost fondu je jedním z důvodů, proč INVESTIKA stále výrazněji míří za hranice. Český trh podle Kysely nabízí příliš málo vhodných příležitostí, kvalitní aktiva jsou drahá a koncentrace portfolia by při čistě domácím zaměření byla příliš vysoká. „Dostali jsme se do velikosti, kdy do zahraničí musíme,“ uvedl Kysela v debatě na e15 REsummitu 2026.
Expanze podle něj není primárně honbou za vyšším výnosem, ale hlavně snahou o diverzifikaci a dlouhodobou udržitelnost investic. Česko, Německo a Rakousko vnímá INVESTIKA jako stabilní trhy, zatímco Polsko představuje dynamičtější růstovou ekonomiku. Výhodou je také kombinace zemí v eurozóně i mimo ni, díky níž fond rozkládá měnová i tržní rizika.
Zvláštní pozornost nyní fond věnuje Německu. Tamní realitní trh prošel po změně úrokové politiky Evropské centrální banky výraznou korekcí cen, aniž by podle Kysely zmizel fundamentální zájem nájemců o kvalitní nemovitosti. „Jedná se o omezené časové okno, než se domácí fondy přeskupí. To může trvat jeden až dva roky, potom se ceny mohou pohnout směrem nahoru,“ řekl Kysela.
Příkladem této strategie je vstup INVESTIKY do lipského obchodního centra Höfe am Brühl, kde fond získal většinový podíl od společnosti Unibail-Rodamco-Westfield. Lipsko podle Kysely patří mezi demograficky rostoucí německá města s mladší populací a dostupností z Česka. Důležité bylo i to, že původní vlastník v centru zůstal s minoritním podílem a dál se podílí na asset managementu. Správa velkého centra se 130 nájemci je podle Kysely jiná disciplína než u běžných retailových aktiv: vyžaduje větší tým, každoroční přejednávání desítek smluv, práci s atraktivitou centra, marketingem i eventy.