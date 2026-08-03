Tisíce lidí sem jezdí na jahody. Teď oblíbenou farmu koupil nový majitel
- Úsovsko ovládlo Solagro, pod které spadá i oblíbená Jahodárna Skrbeň.
Akvizice zapadá do rostoucí vlny nákupů menších zemědělských podniků velkými hráči a investičními fondy.
- Za proměnou trhu nestojí jen ceny půdy, ale hlavně generační obměna a ekonomické potíže menších farem.
Zemědělská společnost Úsovsko, mezi jejíž akcionáře patří bývalý ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO), se stala většinovým vlastníkem společnosti Solagro. Pod Solagro mimo jiné spadá Jahodárna Skrbeň, jedno z nejvyhledávanějších míst v Olomouckém kraji pro samosběr jahod. Jde o další dílek větší skládačky aktuálních změn v zemědělském sektoru, kdy se na trhu objevují nové investiční příležitosti.
Úsovsko v rámci akvizice získalo 75procentní obchodní podíl. Zbývajících 25 procent nadále vlastní Zemědělské družstvo Unčovice, jak Úsovsko potvrdilo na svém webu. Jahodárna Skrbeň podle firmy každoročně láká tisíce lidí, jahody se tam pěstují na 10 hektarech. Vedle pěstování jahod je hlavním pilířem společnosti rostlinná výroba. Solagro obhospodařuje celkem 442 hektarů zemědělské půdy.
Akvizice potvrzuje dlouhodobější trend odkupu menších zemědělských družstev a společností. Koneckonců i samotné Úsovsko vloni podle své výroční zprávy pokračovalo v nákupu zemědělské půdy, na níž hospodaří převážně společnosti koncernu. Souhrnně šlo o investici 44 milionů korun, přičemž společnost hodlá v investicích do zemědělských pozemků pokračovat i v následujících obdobích.
Co se akvizic zemědělských firem týká, podnikají je jak větší zemědělské společnosti, tak fondy. Například Verdi fond farem dokončil prostřednictvím společností ze své skupiny akvizici společnosti Agro Hoštka na Litoměřicku. Šlo o dosud největší akvizici v historii fondu, která významně posílila jeho postavení na českém zemědělském trhu.
Po dokončení transakce ve vyšších stovkách milionů korun spravuje fond už osm zemědělských podniků a pět bioplynových stanic. Celková obhospodařovaná výměra fondu nově přesahuje 10 tisíc hektarů. „Přebíráme stabilní podnik s velkým potenciálem dalšího rozvoje a jsme připraveni investovat do jeho modernizace i budoucího růstu,“ komentoval Václav Štekr, výkonný ředitel Verdi fondu farem.
„V posledních dvou letech registrujeme rostoucí počet vlastníků a farmářů, kteří zvažují prodej zemědělského podniku nebo farmy,“ potvrdil Jaroslav Urban, jednatel a hlavní makléř společnosti Farmy.cz, která se specializuje na trh se zemědělskými nemovitostmi, ornou půdou, lesy a prodejem zemědělských podniků.
Za změnami na trhu není podle odborníků rychle rostoucí cena zemědělské půdy. V roce 2025 dosáhla průměrná tržní cena zemědělské půdy 372 550 korun za hektar (tedy 37,3 koruny za metr čtvereční), což představuje meziroční nárůst o 3,4 procenta. Skutečným důvodem je generační výměna spojená se slábnoucím ekonomickým postavením menších podniků způsobeným kombinací rostoucích nákladů a nízkých výkupních cen.