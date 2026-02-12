Český fond míří do Německa. Spojil se s globálním hráčem z ligy největších správců nákupních center
- Investika vstupuje do Německa nákupem většiny v lipském centru Höfe am Brühl.
- Fond tím rozšiřuje portfolio a posiluje zaměření na maloobchod.
- Unibail-Rodamco-Westfield zůstává menšinovým partnerem a správcem centra.
Český realitní fond Investika vstupuje na německý trh nákupem 89,9procentního podílu v obchodním centru Höfe am Brühl v Lipsku. Většinový podíl získává od skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, která si ponechá menšinovou účast a bude nadále zajišťovat správu i provoz centra.
Pro fond jde o vstup na šestý evropský trh. Pokud bude obchod dokončen podle plánu v první polovině roku 2026, rozšíří Investika své portfolio na 65 nemovitostí. Zároveň tím zvýší podíl maloobchodních objektů, na které se v posledních letech víc zaměřuje.
Hlavní nákupní destinace v Lipsku
„Akvizice centra Höfe am Brühl zapadá do našeho plánu posilovat zastoupení kvalitních maloobchodních nemovitostí. Jde o zavedené centrum v dynamickém regionu,“ uvedl člen představenstva investiční společnosti Investika Jaroslav Kysela. Spolupráci se zkušeným partnerem označil za způsob, jak si zajistit stabilní provoz a snížit investiční riziko.
Prodávající skupinu Unibail-Rodamco-Westfield zastupoval při transakci Martin Makovec. Podle něj je prodej většinového podílu součástí strategie soustředit se v Německu na klíčová aktiva. Höfe am Brühl patří mezi hlavní nákupní destinace v Lipsku. Leží mezi hlavním nádražím a hlavní obchodní třídou města a oslovuje spádovou oblast zhruba 800 tisíc lidí.
Centrum má 50 500 metrů čtverečních obchodních ploch a přibližně 130 obchodů. Mezi nájemci jsou značky jako Bershka, Pull&Bear, Müller, Media Markt, H&M nebo Lidl. Součástí budovy je také téměř 5 tisíc metrů čtverečních kanceláří, 31 bytů a 820 parkovacích míst.
Sázka na Německo po cenové korekci
Podle vedení fondu je vstup do Německa logickým krokem v rámci rozložení investic mezi více zemí. Německý trh je dlouhodobě stabilní, ale v posledních letech prošel poklesem cen komerčních nemovitostí. Právě to podle Investiky otevřelo prostor pro nové nákupy.
Společný podnik se silným zahraničním partnerem je podle fondu osvědčený model, který využil už u předchozích akvizic. Vstup na německý trh má zároveň umožnit spolupráci s tamními bankami.
Skupina Unibail-Rodamco-Westfield patří mezi největší vlastníky a provozovatele nákupních center v Evropě. V Česku stojí za centry Westfield Chodov a Westfield Černý Most.