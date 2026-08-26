V Česku vyroste dům budoucnosti. Dvě třetiny energie si vyrobí sám, vodu použije dvakrát
- JRD představila nový projekt EcoCare Residence. Dřevostavba propojí výrobu energie, geotermální vrty i recyklaci vody a podle developera bude energeticky nejsoběstačnějším bytovým domem v Česku.
- Bytové domy se mění z pasivních spotřebitelů na malé energetické systémy, které elektřinu vyrábějí, ukládají, sdílejí i řídí její spotřebu podle cen a počasí.
- Dřevostavby, rekuperace či automatické stínění ukazují, že o atraktivitě bytů nemusí rozhodovat jen cena za metr čtvereční, ale také provozní náklady a odolnost domu vůči vedru a drahým energiím.
Byt budoucnosti možná nebude na první pohled vypadat příliš futuristicky. Nemusí v něm jezdit robotický komorník ani se po stisknutí tlačítka přesouvat stěny. Podstatnější změny budou ukryté ve zdech, pod zemí, na střeše a v technické místnosti.
Dobře je to vidět na novém projektu EcoCare Residence, který představila developerská skupina JRD. Přibližně třicetibytová dřevostavba má spojit technologie, které se dosud v rezidenční výstavbě objevovaly spíše jednotlivě. Podle developera půjde o nejsoběstačnější bytový dům v Česku. Energii si má sám vyrábět, ukládat a sdílet, čistit a opakovaně využívat vodu a automaticky reagovat na počasí i aktuální spotřebu.
Český development se tak postupně posouvá od jednoduchého snižování spotřeby ke složitější otázce: jak postavit dům, který omezí provozní náklady a zároveň bude připravený na dražší energie, nedostatek vody i na delší vlny veder.
Od úsporného domu k malé elektrárně
Ještě před několika lety byl symbolem technologicky vyspělého bydlení pasivní dům. Jeho základem je kvalitní obálka budovy, minimum tepelných ztrát a nízká potřeba energie. Tento směr nezmizí. Spíš se stává základem, na nějž developeři přidávají další vrstvy.
JRD počítá s tím, že vlastní výroba pokryje dvě třetiny celkové spotřeby EcoCare. Sloužit k tomu má fotovoltaika na vegetační střeše, fasádě a na balkonových zábradlích, axiální větrné turbíny a centrální bateriové úložiště. Vytápění a chlazení mají zajišťovat tepelná čerpadla země–voda využívající geotermální vrty hluboké až 200 metrů.
Vyrobenou elektřinu bude možné ukládat a sdílet mezi domácnostmi. Řídicí systém má zároveň přizpůsobovat odběr ze sítě spotovým cenám a podle dostupnosti energie regulovat nabíjení elektromobilů. Budova tak začíná připomínat malý decentralizovaný energetický systém.
Domy už neřeší jen zimu, ale také léto
České stavebnictví se po desetiletí soustředilo hlavně na otázku, jak dům v zimě vytopit. S oteplováním klimatu je ale stále důležitější také to, jak jej v létě nepřehřát. Řešením přitom nemusí být klasická klimatizace v každém bytě.
JRD chce v EcoCare kombinovat geotermální zdroj se stropním chlazením, automatickými venkovními žaluziemi a s řízeným větráním. Počítá také s rekuperací, senzory koncentrace CO₂ a vlhkosti a s automatickou regulací vnitřního prostředí. Vzduch se při rekuperaci vyměňuje kontrolovaně a teplo z odváděného vzduchu se využívá k ohřevu vzduchu přiváděného. Výsledkem mohou být nižší tepelné ztráty a stabilnější kvalita vzduchu.
Voda dostává druhou šanci
Podobný vývoj je patrný u vody. EcoCare počítá nejen s recyklací šedé vody ze sprch, van, umyvadel a praček pro splachování toalet, ale také s kořenovou čistírnou odpadních vod a lokálním hospodařením s dešťovou vodou. Cílem je co největší část vodního cyklu uzavřít přímo na pozemku.
Že recyklace vody nemusí zůstat jen technologickým experimentem, ukazuje například Skanska Residential. Systém začala vyvíjet v roce 2012 a praktické zkušenosti získala v pražském projektu Botanica. Podle jejích provozních dat může technologie snížit spotřebu pitné vody o 20 až 25 procent. Za první čtyři roky provozu systém v Botanice zrecykloval přes deset milionů litrů vody.
Recyklace však vyžaduje další rozvody, prostor pro zařízení a pravidelnou údržbu. U již stojícího domu se proto zavádí podstatně hůře než u novostavby, která od začátku počítá s dvojicí vodních okruhů.
Chytrý dům musí hlavně dobře fungovat
„Smart home“ dnes často znamená především aplikaci na žaluzie, vytápění nebo na světla. V příští generaci domů může být podstatnější technologie, kterou obyvatel téměř nevidí.
Právě tímto směrem jde EcoCare. Jeden systém má propojit výrobu a ukládání energie, komunitní energetiku, větrání, stínění i tepelnou pohodu. Obyvatelé mají na společném dashboardu sledovat například výrobu energie, stav baterie nebo hospodaření s vodou.
Podstatné ovšem bude, jak se takto komplexní budova osvědčí po letech provozu. Čím více technologií dům obsahuje, tím důležitější bude servis, schopný správce a srozumitelnost systému pro společenství vlastníků.
Bydlení budoucnosti tak možná nebude na fotografiích vypadat dramaticky jinak než dnes. Skutečná změna bude schovaná pod povrchem. Dům už nebude pouze obálkou kolem bytů, ale propojenou energetickou, vodní a klimatickou infrastrukturou.