Dva hotely Czech Inn Hotels se dostaly do výběru Michelinu, jeden je v Praze
- Do výběru se pražský The Grand Mark dostal opakovaně.
- Na seznamu je také třeba Hotel Sacher ve Vídni nebo londýnský The Ritz.
- Michelin sleduje nejen kvalitu služeb nebo design, ale také poměr k ceně.
Pětihvězdičkový hotel The Grand Mark sídlící v barokním paláci v pražské Hybernské ulici se opět dostal do výběru prestižního hotelového průvodce Michelin pro rok 2026. Michelin sleduje celkovou úroveň pobytu, od architektury a designu přes služby až po vztah hotelu k danému místu.
Skupina Czech Inn Hotels má v letošním výběru Michelinu dva své hotely. Zatímco The Grand Mark Prague byl do něj zařazen opakovaně, nově se v ní objevuje Grand Palace Riga, který se letos stal součástí portfolia skupiny.
Zařazení do průvodce Michelin řadí oba hotely do mezinárodního výběru vedle některých z nejznámějších hotelů světa, mezi které patří například Hotel Sacher ve Vídni, The Ritz London nebo Le Bristol Paris.
Zajímavý a kvalitní zážitek
Inspektoři hotelové sekce Michelin se při hodnocení zaměřují na pět oblastí – vztah hotelu k destinaci, architekturu a design, kvalitu služeb, autenticitu a charakter místa a poměr ceny a kvality. Do výběru se tak dostávají hotely, které podle Michelinu nabízejí zajímavý a kvalitní zážitek bez ohledu na jejich velikost nebo styl.
The Grand Mark Prague se nachází v historickém centru Prahy v bývalém paláci. Hotel kombinuje historické prvky s moderním designem a jeho součástí je také privátní zahrada v centru města. Nabízí 81 pokojů a apartmá a patří mezi výrazné pražské hotely v segmentu luxusního městského ubytování.
Hotel Grand Palace Riga ze skupiny Czech Inn Hotels. |
Grand Palace Riga je menší boutique hotel v historickém centru lotyšské metropole. Sídlí v budově, která v minulosti sloužila jako centrální banka, a dnes nabízí 56 pokojů. Jeho poloha umožňuje hostům dojít pěšky k hlavním památkám historického centra Rigy. Součástí hotelu je také restaurace Seasons.
„Zařazení do hotelového průvodce Michelin je pro oba hotely zajímavým potvrzením toho, že kvalita hotelu není jen otázkou vybavení nebo počtu hvězdiček. Michelin se dívá na celý zážitek hosta a také na to, jak hotel souvisí s místem, ve kterém se nachází. U The Grand Mark Prague je to historické centrum Prahy, u Grand Palace Riga zase historické srdce Rigy,“ říká David Svoboda, ředitel zahraniční divize Czech Inn Hotels.
Hotelová selekce Michelin je v současnosti samostatnou součástí průvodce vedle hodnocení restaurací. Oba hotely tak mohou používat označení Michelin Guide Selected Hotel a jsou součástí mezinárodního výběru hotelů v průvodci.