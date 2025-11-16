TOP 20 luxusních hotelů, kde bohatí Češi opakovaně utrácí desítky tisíc denně
Zlatavé písečné pláže, hřejivé výhledy na horské štíty, obdivované michelinské restaurace, vytříbené zahrady, soukromé vily i rozkvetlé louky. Tradiční trumfy luxusních hotelů lákají čím dál více Čechů. Ti nejčastějí utrácejí u značek Belmond, Four Seasons, Mandarin Oriental, One&Only a Rosewood, a to v průměru přes 35 tisíc korun za den dovolené na osobu. A kde přesně? Na těchto dvacet prestižních hotelových adres cestují bohatí Češi nejčastěji, vyplývá ze třetího ročníku studie Luxury Travel Report 2025 cestovní kanceláře EliteVoyage.
20. místo: Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort, Rakousko
Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort, Rakousko |
Nedávno zrekonstruovaný hotel s přímým přístupem na sjezdovku láká na výjimečné zázemí, spa i program pro děti. Je známý rozsáhlým wellness centrem Edelweiss Mountain Spa s panoramatickými saunami a infinity bazény. Nabízí několik restaurací včetně EDELWEISS Mountain Cuisine a velký rodinný areál s vodními skluzavkami. Kombinuje tradiční atmosféru Salcburska s luxusně pojatou architekturou.
19. místo: Caruso, a Belmond Hotel, Itálie
Caruso, a Belmond Hotel, Itálie. |
Dechberoucí výhledy na pobřeží Amalfi, to je hlavní trumf tohoto nadčasového hotelu. A že zde je co poznávat: Republika Amalfi byla významnou námořní mocností vrcholného středověku
18. místo: Forestis Dolomites, Itálie
Forestis, Itálie. |
Minimalistický design, suity ve věži s krásnými výhledy. To je nabídka hotelu pro dospělé v Dolomitech. Hotel nad Brixenem je ukrytý v lese na úpatí masivu Plose. Staví na absolutním klidu, výhledech na Dolomity a minimalistické architektuře z dřeva, kamene a skla. Každá suita má panoramatické okno od podlahy ke stropu, některé dokonce privátní saunu.
17. místo: Lesante Blu, Řecko
Lesante Blu, Řecko |
Výhradně pro dospělé návštěvníky je určen pětihvězdičkový hotel Lesante Blu na řeckém ostrově v Jónském moři.
16. místo: Mandarin Oriental Jumeirah, SAE
Mandarin Oriental Jumeirah, SAE |
Sluníčko, písek, jen asi šestihodinový let z Prahy a luxus všude kolem. Klasické Spojené arabské emiráty.
15. místo: Maxx Royal Belek Golf Resort, Turecko
Maxx Royal Belek Golf Resort, Turecko |
All-inclusive dovedený na nejvyšší úroveň je v tomto případě častým cílem golfistů. Láká na moderní design, gastronomii i řadu volnočasových aktivit.
14. místo: St. Regis Venice, Itálie
St. Regis Venice, Itálie |
Hotel se nachází přímo na Canal Grande v srdci historických Benátek. Komplex je tvořen pěti vzájemně propojenými benátskými paláci, některé z nich pocházejí už ze 17. století.
13. místo: Waldorf Astoria Ithaafushi, Maledivy
Waldorf Astoria Ithaafushi, Maledivy |
Na větší ostrov se dostanete jachtou z Malé. Patří k nejoblíbenějším top hotelům v zemi. Resort je rozprostřený na třech soukromých ostrovech v atolu Jižní Malé. Nabízí i 119 vil – všechny s vlastním bazénem. Hosté tu mají k dispozici 11 restaurací, špičkové spa, bílé pláže a křišťálovou lagunu typickou pro Maledivy. Resort patří k nejexkluzivnějším v celém Indickém oceánu.
12. místo: Atlantis the Royal, SAE
Atlantis the Royal, SAE |
Otevřel teprve předloni a hned se stal jedním ze společenských center Dubaje. Patří mezi nejikoničtější nové hotely na světě. Proslavil se futuristickou architekturou připomínající poskládané „bloky“ nad sebou. Nabízí přes dvě stě metrů dlouhý infinity bazén ve 22. patře, rozsáhlé spa, privátní pláže a více než dvacet restaurací včetně podniků slavných michelinských šéfkuchařů.
11. místo: The Gleneagles Hotel, Skotsko
The Gleneagles Hotel, Skotsko |
Komu nevoní horké Emiráty, pro ty je zde tradiční skotské venkovské panství. Jedná se o legendární resort otevřený v roce 1924, známý jako „riviera vysočiny“. Spojuje tradiční atmosféru skotského venkova s prvotřídním servisem a několika špičkovými golfovými hřišti, na nichž se konaly i významné turnaje včetně Ryder Cupu. Kromě golfu nabízí rozsáhlé lázně, jezdecké centrum, sokolnictví, střelbu či rybaření – tedy autentické skotské outdoorové zážitky v elegantním prostředí historického luxusního hotelu.
10. místo: Cheval Blanc Paris, Francie
Cheval Blanc Paris, Francie |
Eiffelova věž, kavárny, bagetky. Hotel se nachází v srdci Paříže a je součástí komplexu ikonického obchodního domu La Samaritaine. Mezi hlavní lákadla patří interiér navržený architektem Peter Marino, luxusní spa vytvořené ve spolupráci s Dior a několik gastronomických konceptů včetně restaurace s michelinským šéfkuchařem
9. místo: Jumeirah Al Naseem, SAE
Jumeirah Al Naseem, SAE |
Cílí na klienty všech generací, kteří se rádi vracejí mimo jiné za dobrým jídlem i moderní architekturou. Kombinuje současný arabský design s otevřenými světlými interiéry, má několik bazénů včetně těch jen pro dospělé, desítky restaurací v okolí a přímý přístup k soukromé pláži. Hotel je známý i péčí o želvy a velmi prostornými pokoji s terasami.
8. místo: Nana Princess Hotel, Řecko
Nana Princess Hotel, Řecko |
Resort má vlastní písečnou pláž, rozsáhlé wellness centrum „Royal Wellness Club“ o rozloze 1 400 m², několik restaurací i luxusní vily s posilovnou, saunou nebo vířivkou.
7. místo: One&Only Portonovi, Černá Hora
One&Only Portonovi, Černá Hora |
Černá Hora patří v posledních letech k nejúspěšnějším skokanům napříč žebříčky nejrychleji rostoucích destinací. Díky nabídce privátních rezidencí je tento hotel oblíbený také u skupin přátel a početnějších rodin.
6. místo: Paradis Beachcomber, Mauricius
Paradis Beachcomber, Mauricius |
Předloni prošel rozsáhlou rekonstrukcí, nový je i v top dvacítce Elite Voyage. Kromě dechberoucí přírody ve svém okolí využívá i relativní blízkosti safari parků na východním pobřeží Afriky.
5. místo: Constance Lemuria, Seychely
Constance Lemuria, Seychely |
Disponuje jediným osmnáctijamkovým hřištěm na Seychelách, nejen proto sem rádi létají fanoušci golfu. Ostrov, který si kdysi "oblíbil" i gangster Radovan Krejčíř, ale láká na mnoho dalšího: třeba i bohatý podmořský život.
4. místo: Porto Zante, Řecko
Porto Zante, Řecko |
Sází především na personalizaci, tedy na uzpůsobení služby na míru klientovi. Láká na soukromí i vynikající řeckou kuchyni.
3. místo: Rosewood Schloss Fuschl, Rakousko
Rosewood Schloss Fuschl, Rakousko |
Z Prahy do něj autem dojedete za zhruba čtyři hodiny, loni prošel kompletní rekonstrukcí. Hlavní tahák je jasný: jezero Fuschlsee.
2. místo: BIJAL, Turecko
BIJAL, Turecko |
Resort v borovicovém háji nedaleko moře otevřel teprve předloni a tvoří ho výhradně moderní vily. Oslovuje ty, které neláká představa přelidněných pláží masově navštěvované Antalye. Každá vila má vlastní bazén, terasu a zahradu. Součástí areálu je privátní pláž, wellness centrum se saunou, sportovní vybavení včetně tenisových kurtů a řada restaurací nabízející gastronomické zážitky.
1. místo: Schlosshotel Fiss, Rakousko
Schlosshotel Fiss, Rakousko |
Tyrolské středisko, kam dojejdete z Prahy za necelých sedm hodin, preferují majetní Češi z mnoha důvodů. Nabízí perfektní alpskou dovolenou, kvalitní gastronomii, ale i zázemí pro děti. Leží přímo u sjezdovek, nabízí velký dětský zábavní svět i výhledy na okolní vrcholy přímo z pokojů či bazénů.