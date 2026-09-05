Kde se po prázdninách vyplatí hledat byt? Pět lokalit s největším poklesem cen
- Prázdniny přinesly na realitní trh výrazné rozdíly mezi jednotlivými městy i pražskými obvody.
- Zatímco někde ceny dál rostly, jinde se po předchozím zdražování začaly citelně korigovat.
- Podívali jsme se na pět lokalit, kde je nyní možné koupit byt levněji než před začátkem prázdnin.
Prázdniny skončily a je načase je nějak zhodnotit. Proč ne třeba přes vývoj cen nemovitostí, když k tomu již existují jakás takás data. Dobrou zprávou pro zájemce o vlastní bydlení a nikoli až tak příznivou zprávou pro majitele je fakt, že napříč zemí a dokonce i napříč hlavním městem existují lokality, kde lze po prázdninách nakoupit levněji, než když se v červnu rozdávala vysvědčení.
Ono se na jednu stranu není až tak čemu divit. Zdražující hypotéky na meziročně dražší byty vytlačují z trhu už i střední třídu a nikoli každý disponuje částkou 2,3 milionu korun, kterou aktuálně potřebuje kupec průměrného pražského bytu, aby vůbec dosáhl na hypotéku s pětinovou „spoluúčastí“. Ano, průměrný pražský byt totiž stojí na počátku září podle dat RealityMix necelých 11,4 milionu korun.
Skokani z Prahy 8
To je přitom ta samá částka, za kterou jste takový byt mohli koupit před prázdninami. Co ale platí na úrovni průměru, přestává platit v jednotlivých částech metropole. Tak třeba na šedesátimetrový byt na Praze 8 potřebujete po prázdninách v průměru o půl milionu korun více. Byty v této městské části byly jedním z největších cenových prázdninových skokanů nejen na úrovni metropole, ale i celého Česka.
Ještě rychleji povyrostly ceny třeba v Jihlavě. Za šedesátimetrový byt tam dáte aktuálně 4,4 milionu korun, což je o necelých sedm procent více než před prázdninami. Obdobně ceny narostly kupříkladu v Pardubicích a zdatně sekundovala třeba Olomouc.
Nicméně bavme se o regionech, ve kterých se realitní poměry během prázdnin poněkud rozvolnily. Tak třeba na Praze 1 koupíte po prázdninách průměrný šedesátimetrový byt za cenu pod 15 milionů korun. Právě poslední měsíc minulého školního roku se tu totiž ukázal jako lokální cenový vrchol, což platí hned pro více městských částí a některých krajských měst. Zvolnil rovněž cenový růst v některých oblastech, které prožily v uplynulém roce intenzivnější růstovou divočinu.
Příkladem může být mírný prázdninový pokles cen v Hradci Králové, kde jsou nicméně i tak byty o téměř 27 procent dražší než před rokem. Obdobným skokanem byly i sousední Pardubice, které nicméně jen za prázdniny o další půldruhé procento podražily. Ale teď už vyjeďme do pěti lokalit, které se začátkem září jeví v lepším světle než před prázdninami.
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