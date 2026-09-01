Expolitik Putinovy strany chce z Prahy vytáhnout stamiliony. Nabídl k prodeji svou opulentní vilu
Bývalý ruský politik odsouzený ve vlasti za podvody prodává svou luxusní vilu v prestižní pražské čtvrti.
Trestu vězení v Rusku unikl mimo jiné díky podpoře válečných operací na Ukrajině.
Transakce za stovky milionů korun ale podle expertů zkomplikují přísné bankovní prověrky i dohled finančních úřadů.
Kalendář ukazuje říjen 2020 a ač světem otřásá pandemie koronaviru, pro Garika Kalendzhyana se život vyvíjí zcela uspokojivým směrem. Nejen že jeho nábytkářské impérium Silva zažívá vrchol prosperity, byznysmen ale zažívá strmý růst i v politice. Za putinovské Jednotné Rusko se stává šéfem regionálního parlamentu v Bogorodské oblasti a jeho ambice pro následující rok je jasná: usednout do moskevské lavice Státní dumy s výhledem na Rudé náměstí a Kreml. Právě v nejlepším ale kolem něj začíná utahovat smyčku ruská FSB, kvůli obřím spekulacím s pozemky už totiž začíná docházet trpělivost ve vyšších patrech strany. Je načase vyklidit pole a více se starat o své zahraniční državy. Třeba v Praze.
Pražské zázemí Garika Kalendzhyana
Angažmá postupně ve třech pražských společnostech a opulentní sídlo v jedné z nejklidnějších částí metropole Troji: takové bylo v posledních letech zázemí Garika Kalendzhyana a jeho syna zasvěceného do otcova byznysu Karena v Česku. Pozemková kauza v Rusku, v níž měl podle tamního listu Kommersant získat díky svému politickému vlivu nemovitosti za desetinu reálné ceny, jej sice stála politickou kariéru, na druhou stranu se obešla bez převleku do vězeňského mundúru.
Jak totiž uvedl ruský list, loni v září byl sice uznán vinným z podvodu, dostal ale pouze podmínku. S trochou nadsázky za dobré chování. „Soud zohlednil, že Garik Kalendzhyan trpí několika vážnými nemocemi, získal řadu ocenění za rozvoj okresu a aktivně se věnuje charitativní činnosti včetně pomoci účastníkům speciální vojenské operace a obyvatelům pohraničních oblastí nových regionů,“ uvedl mimo jiné list. Nová životní etapa znamená i změnu přístupu k majetku. A tak se na trh dostává i jedna z aktuálně nejdražších pražských vil.
Osm set padesát obytných metrů zahrnujících mimo jiné vnitřní bazén a vinný sklep, to vše s výhledem na Pražský hrad a panorama Prahy. Kalendzhyanova monumentální trojská vila postavená ve třicátých letech podle návrhu Ernesta Mühlsteina a Victora Fürtha ve stylu romantizujícího funkcionalismu zažila historicky mnohé. Ať už přípravu Emila Zátopka na závody, na něž vyrážel ze svého jen o pár domů vzdálenějšího domu, anebo třeba občasné průjezdy speciální tatrovky Gustáva Husáka, který v trojské ulici Nad Kazankou obýval nedalekou vilu coby tehdejší generální tajemník českých komunistů. Nyní dům s barvitou historií čeká v nabídce aukční síně Sotheby’s na nového majitele. Ten si musí připravit přes dvě stě milionů.
„Poslední inzerovaná cena 210 milionů korun není vzhledem k parametrům úplně nereálná, ale prodej může trvat i několik let a konečná cena bude pravděpodobně předmětem výrazného vyjednávání,“ uvádí majitel realitní kanceláře REMAX Horizont Štěpán Gjurič. Vila podle něho patří do nejvyššího segmentu trhu, kde se pohybují jednotky až nižší desítky potenciálních zájemců. „Půjde zejména o velmi majetné české a slovenské podnikatele či o zahraniční klienty dlouhodobě žijící v Praze,“ soudí Gjurič. Experti se shodují, že figura současného vlastníka může transakci zkomplikovat, neměla by však být automatickou překážkou, pokud není na sankčním seznamu a vlastnictví i finanční toky jsou právně transparentní.
„Původ vlastníka nicméně představuje u takto koncipované transakce největší procesní i reputační komplikaci. Bankovní compliance a prověrky v kontextu legislativy o praní špinavých peněz mohou celý proces protáhnout, či dokonce přerušit,“ připomíná ekonom portálu Videobydleni.cz Jakub Veverka s tím, že jakýkoliv tok financí směřující k obdobnému typu vlastníků z Ruské federace vyvolá okamžitou pozornost ze strany Finančního analytického úřadu.
V prodeji bude hrát roli diskrétnost
„Kupující může mít problém přesvědčit svou banku k odeslání kupní ceny na účet prodávajícího,“ dodává příklad případných transakčních nesnází Veverka. Podle dat portálu Videobydleni.cz se podle něho takto výjimečné objekty s cenovkou v řádu stovek milionů na trhu často nabízejí i dva roky až pět let, než najdou kupce ochotného zaplatit požadovanou sumu. Klíčové prý zároveň bude minimum publicity. „U takto bonitní klientely často nehraje roli pouze cena a kvalita nemovitosti, ale také diskrétnost celé transakce,“ uvádí partner Feira Real Estate Vlastimil Šedivý. Podle jeho názoru bude nejpravděpodobnější zájemce ze zahraničí. „U něho předchozí vlastnický příběh nemovitosti nemusí mít takovou váhu,“ dodává Šedivý.
Kalendzhyan se v Česku už zviditelnil i byznysově. Spolu se svým synem Karenem vlastnil v Praze stomatologickou kliniku, jejíž reputací otřásl soudní spor s pacientem, jemuž tamní lékařka bez nutné české aprobace podle tehdejší informace na portálu Seznam Zprávy prokazatelně poškodila chrup. Ačkoliv poškozený muž soud vyhrál a získal nárok na odškodné blížící se hranici jednoho milionu korun, peníze nikdy nezískal. Ruské podnikatelské duo totiž zdravotnické zařízení během probíhajícího sporu prodalo a nový vlastník podle verdiktu soudu za historické pochybení svých předchůdců neručí.
Na současném trhu není prodej drahých nemovitostí s ruskými vlastníky výjimkou. V nabídce realitních kanceláří je momentálně například karlovarský palác u sadů Jeana de Carro ve vlastnictví někdejšího vysoce postaveného úředníka ruského zbrojního průmyslu anebo třeba někdejší karlovarské porcelánky Pirkenhammer.