Komárkova KKCG chce koupit kancelářský komplex v Londýně. Nabízí za něj osm miliard korun
- Šéf skupiny KKCG a jeden z nejbohatších Čechů Karel Komárek se zajímá o prémiovou kancelářskou budovu v centru Londýna.
- V budově, kterou chce skupina koupit, momentálně sídlí ropná společnost BP.
- Komárek společně s firmou YardNine nabídl za budovu téměř osm miliard korun, píší Seznam Zprávy.
Investiční skupina KKCG je hlavním kandidátem na koupi prestižní nemovitosti v centru Londýna. Budova na adrese One St James’s Square je dlouholetým celosvětovým sídlem energetického gigantu BP. Komárek na této transakci spolupracuje s britským developerem YardNine, se kterým už v minulosti realizoval úspěšné projekty.
Komárek za komplex nabídl kolem 282 milionů liber, což je v přepočtu zhruba 7,9 miliardy korun. Přestože jde o nejvážnější nabídku, prodávající čekal ještě o něco vyšší částku. Hongkongská společnost Lifestyle International Holdings při vstupu na trhu mířila na výnos přesahující 350 milionů liber.
Komářkovi ale hraje do karet současná situace na lodnýnském trhu s komerčními realitami. Vysoké úrokové sazby a celková ekonomická nejistota v posledních letech ochladily poptávku, což vedlo k poklesu cen i u těch nejluxusnějších adres. Právě to umožňuje skupině KKCG vyjednávat o akvizici ikonické budovy za podmínek, které by byly ještě před několika lety nemyslitelné.
Londýnská expanze KKCG
Pro Karla Komárka nejde o první velký zářez v britské metropoli. KKCG v Londýně viditelně expanduje a teprve koncem loňského roku dokončila nákup administrativní budovy The Burlian v sousední čtvrti Mayfair. Akvizice sídla BP by tak byla logickým pokračováním strategie zaměřené na nákup prémiových kancelářských prostor v nejprestižnějších lokalitách s vysokým potenciálem zhodnocení.
Pokud bude obchod dotažen do konce, potvrdí se tím postavení českého kapitálu jako významného hráče na globálním poli. Přestože společnost BP plánuje své sídlo v budoucnu zmenšit nebo se přesunout do modernějších prostor, adresa na St James’s Square zůstává díky své historii a umístění jednou z nejcennějších trofejí, které může realitní investor v Evropě získat.