Češi vsadili na britskou sci-fi technologii miliony. Startup vyřešil ovládání bez dotyku
- Purple Ventures investují 11 milionů korun do startupu Fether Labs, který vyvíjí náramky ovládané gesty jako možného nástupce dotykových obrazovek.
- Technologie vzniklá na Imperial College London sleduje pohyb šlach pod kůží a rozpoznává gesta prstů s až 99procentní přesností.
- Fether Labs míří do VR, AR, robotiky i zdravotnictví a chce změnit způsob, jak lidé ovládají technologie.
Čeští investoři z Purple Ventures poslali 11 milionů korun do příběhu s nádechem sci-fi, který začal před několika lety na Imperial College London. Jde o startup Fether Labs a jeho patentovanou technologii náramků umožňujících ovládání gesty, která by se pro lidstvo mohla stát nástupcem éry dotykových obrazovek. Purple Ventures se zařadily po bok mezinárodních investorů včetně Chapter One a a16z Scout Fund, programu spojeného s investiční společností Andreessen Horowitz.
Fether Labs drží exkluzivní globální licenci na první patent od Imperial College London, na jejíž půdě se potkali tři spoluzakladatelé firmy – Jacques Blagburn, Michael Ma a James Choi. V laboratorních podmínkách dokázala technologie na zápěstí rozpoznat pohyby všech pěti prstů ruky s přesností až 99 procent. Startup zároveň připravuje vývojářskou sadu, která má otevřít technologii prvním vývojářům a partnerům, a právě tomu má pomoci investice s otiskem zakladatelů skupiny Purple – Davida Kašpera, Jakuba Nytry a Filipa Řehoře.
Technologie je unikátní v tom, že na rozdíl od současných řešení náramek nesnímá elektrické signály svalů ani obraz ruky, ale mechanický pohyb šlach pod kůží. Díky systému mechanotendografie je britská technologie stabilnější, přesnější a méně závislá na velkých trénovacích datových souborech. V případě fyzické AI tyto informace o šlachách zároveň pomáhají robotickým společnostem získávat nové poznatky o pohybu ruky.
V praxi systém funguje tak, že biomechanický senzor sleduje pohyb šlach a vnitřní tkáňové změny pod povrchem kůže. Tkáněmi tvořené vzorce fungují jako stabilní biomechanický signál, který umožňuje rozpoznat i velmi jemná gesta. Náramek funguje přímo na kůži, ale i přes oblečení. V budoucnu by mohl být integrován jako součást jiných zařízení, třeba prstenů nebo chytrých hodinek.
Vzniká nový standard nositelných zařízení?
„Fether Labs nás zaujal kombinací špičkového týmu, silného technologického základu a mimořádně ambiciózní vize. Věříme, že může jít o nový standard v tom, jak budou lidé interagovat s počítači, ovládat rozšířenou realitu, stroje, průmyslové systémy nebo třeba zdravotnické technologie,“ říká o investici Jan Staněk, partner fondu Purple Ventures.
V praxi by tak náramek od Fether Labs mohl umožnit například ovládání VR headsetů a AR brýlí bez nutnosti mávat rukama před kamerou, přesné ovládání robotických systémů v průmyslu, ovládání zařízení v prostředí, kde není vhodné používat dotyk nebo hlas, lepší snímání pohybu při rehabilitaci nebo ovládání protéz.
„Ve světě virtuální a rozšířené reality dnes stále chybí skutečně přirozený způsob ovládání. Headsety a chytré brýle se rychle posouvají, ale ovládání zůstává jednou z největších bariér. Naší ambicí je stát se tím, čím byla myš pro osobní počítače nebo dotyková obrazovka pro chytré telefony,“ říká Jacques Blagburn, spoluzakladatel a CEO Fether Labs.
Fether Labs plánuje nejprve dodávat hardware a vývojářskou sadu firemním partnerům v oblastech rozšířené reality, průmyslu, robotiky a zdravotnictví. Krátkodobým cílem je uvedení vývojářské sady a získání prvních pilotních projektů s vývojářskými studii, výrobci hardwaru nebo průmyslovými partnery.
Dlouhodobě startup míří na licencování své senzorické architektury výrobcům zařízení, kteří by ji mohli integrovat do chytrých hodinek, AR brýlí, průmyslových ovladačů nebo robotických systémů. Startup zároveň jedná o prvních strategických partnerstvích.