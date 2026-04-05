Křoví, dálnice a stoka. Nádraží Holešovice by se mohlo proměnit do pěti let
Nádraží Holešovice patří dlouhodobě k nejzanedbanějším místům v Praze. Schyluje se ale na lepší časy. Aktuálně běží mezinárodní architektonicko-urbanistický workshop, který načrtne budoucí rozvržení nové čtvrti. Holešovice tak čeká radikální proměna, během níž dojde k demolici většiny budov v území i k přeložkám dopravní infrastruktury.
Bubny, kde se staví Vltavská filharmonie, a plocha kolem nádraží Holešovice jsou dvěma nejsložitějšími územími v Praze. Potkávají se tu všechny druhy dopravy, tedy metro, tramvaje, autobusy a také vlaky. Území je silně infrastrukturně zatížené a v případě pozemků kolem nádraží zde existují například také různé výškové úrovně budov. „Nejasnosti při přípravě nádraží a metra v osmdesátých letech způsobily, že metro je uloženo na jedno kopnutí pod povrchem. Tím vznikla v území spousta bariér, nevábných míst a komplikovaných veřejných prostranství,“ komentuje architekt Marek Jedlinský ze studia Pelčák a partner. Ten spolu s ateliérem Thomas Müller Ivan Reimann Architekten připravil pro lokalitu územní studii.
Cílem je revitalizace celého území, které je ohraničené nádražím Holešovice a vestibulem metra u tramvajových kolejí a dvěma komunikacemi – z jedné strany mostem z Argentinské, z druhé Partyzánskou, která ústí na Trojském mostě. Jde v podstatě o čtverec, na kterém by v budoucnu měla vzniknout nová městská čtvrť.
Demolovat se budou skoro všechny budovy
Aby se tak stalo, dojde v území k demolici prakticky všech budov. Nutné bude také přinést nové dopravní řešení, aby nová čtvrť nemusela vznikat uprostřed „dálnice“. K zemi má jít hlavně budova nad severním výstupem z metra, kde má dnes kanceláře dopravní podnik. Stejně tak to platí o vestibulu nádražní budovy a navazujících chodbách, kde dnes sídlí obchody. Zůstane jen busta Julia Fučíka, která se přenese jinam.
Demolici neujde ani nízká zástavba na přilehlých pozemcích, stejně tak i budova někdejšího zájezdního hostince Na Zátorách, která je spolu s památným stromem za budovou McDonald’s poslední upomínkou na někdejší chudinskou čtvrť.
Zrušit by se měl také podchod, který dnes vede od tramvaje směrem k nádraží, do budoucna by ale mohl být využíván nadále jako kolektor. To ovšem záleží na výsledku architektonicko-urbanistického workshopu.
Co se dopravy týče, tím hlavním je zrušení mostu, který do území přivádí dopravu z Argentinské ulice. V místě vznikne nová křižovatka, nově se bude odbočovat do Jankovcovy, přemístí se Bondyho ulice a vznikne zde lávka pro pěší a cyklisty, která pomůže překonat různé výškové rozdíly.
Zůstane ulice Vrbenského, která vede před nádražní budovou. Procházet bude skrze nové náměstí, které na místě vznikne. Zachovat bude potřeba místo pro autobusy, které v lokalitě stojí pro případy, kdy nejede metro. Zároveň zůstane v nějaké podobě také autobusové nádraží. Zanikne ale poměrně velká plocha, kde dnes stojí převážně soukromé autobusy.
Problematické je nicméně území ještě z jednoho důvodu: v místě se nachází stoka označovaná jako B. Jedná se o druhou nejstarší stoku v Praze a proudí sem čtvrtina odpadních vod z celé Prahy. Vzhledem k tomu, že je stoka stará, musí se pravidelně čistit, což tak i nadále zůstane. Rekonstrukce by stála několik miliard korun, i proto se architekti budou muset vypořádat i s tímto omezením.
Šest nových bloků
V momentě, kdy dojde ke všem potřebným úpravám, bude moci v místě vzniknout šest nových bloků. Celková plocha vytyčená pro projekt Nové Holešovice čítá šedesát tisíc metrů čtverečních, na nichž vznikne zastavěná plocha o rozloze 215 tisíc metrů čtverečních. Počítá se s mixem funkcí – vzniknou zde byty, kanceláře a služby. V jedné z budov se počítá také s novou mateřskou školou.
Území by zároveň mělo být prakticky bez aut. Až 99 procent vozů by mělo parkovat v garážích, jedna z ulic bude dokonce vyhrazená jen pro chodce a cyklisty. Územím povedou také dvě páteřní cyklostezky – jedna od budoucí Vltavské filharmonie až do Stromovky, druhá skrze celé území Bubnů.
Soutěž na novou podobu Nových Holešovic bude hotová letos na podzim. Harmonogram dalších kroků vzejde právě ze soutěže, pokud by se podařilo letos schválit metropolitní plán, pak by se mohlo začít stavět už za čtyři až pět let.
Výstavbu bude mít na starosti společnost Nové Holešovice, což je společný podnik, kde byl zastoupen developer Karlín Group, CPI Radovana Vítka a také pražský dopravní podnik. Změnilo se to letos v březnu, kdy Karlín Group svou část dílu prodala EP Real Estate Daniela Křetínského. Ten tak bude v Holešovicích stavět spolu s CPI. Karlín Group se nyní podílí na dokončení mezinárodního workshopu.
„V roce 2020 jsme začali spolu s Pentou pracovat na urbanistické studii Florenc 21, tenkrát nikdo nevěřil tomu, že se tam něco dá skutečně udělat. Teď máme za sebou architektonickou soutěž a je jasné, že tam vznikne nový městský prostor. Stejné je to i tady. Cílem je, aby se něco opravdu hrozného změnilo v něco opravdu hezkého,“ říká k tomu náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.