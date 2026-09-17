Nad stanicí déčka vzniká nová čtvrť. Takhle vypadají domy v sousedství sídliště
- Metro D by mělo významně pomoci s obsluhou rozsáhlého území, kde zatím jezdí převážně jen autobusy.
- Kromě toho by ale mělo být také impulzem pro vznik nových čtvrtí.
- Jedna taková má konkrétní obrysy.
Čtvrtá linka pražského metra se staví a do pár let by se měly pod zemí objevit nové stanice, které propojí první automatické metro. Jak to ale bude vypadat nad nimi? Na některých stanicích dojde pouze k úpravě už existujícího prostoru, nad jinými ale vyroste docela nová část města. To je případ stanice Nové Dvory.
Výhodou lokality v městské části Praha 4 je mimo jiné to, že tu velkou část pozemků vlastní samotné město. Praha tu tak prostřednictvím Pražské developerské společnosti (PDS) už nyní plánuje novou lokalitu, kterou by v budoucnu i sama spravovala. To znamená, že tu vzniknou především městské byty.
Budoucí zástavba v okolí stanice přitom už dostává konkrétní podobu. V lokalitě by měly vzniknout tři bloky, dva z nich nyní prošly architektonickou soutěží. Kromě bytů tu bude aktivní parter, tedy obchody a služby, ale také nová mateřská školka. Soutěž vyhrály ateliéry Apropos Architects a re:architekti.
Víc než tisíc nových bytů
Ateliér Apropos vytvořil podle poroty soudržný a zároveň rozmanitý městský blok, který má především velkou kvalitu bytových dispozic i návrhů jednotlivých domů bloku. V něm se střídají vyšší a nižší části, což do lokality přináší různorodé měřítko. Do vnitrobloku architekti umístili nejen soukromou část pro rezidenty, ale také veřejnou. Re:architekti šli podobnou cestou. Blok má různé výškové hranice, zároveň je návrh jednoduchý a dobře reaguje na sousední sídliště i na budoucí centrum Nových Dvorů. Ve vnitrobloku má vzniknout zahrada.
„Návrhy přesvědčivě propojují architektonickou kvalitu s reálnou proveditelností. Mají čitelnou blokovou strukturu, živý parter okolo budoucí stanice metra D a návaznost na veřejná prostranství,“ říká k tomu předseda PDS Petr Urbánek. Dohromady by v obou projektech měla vzniknout víc než tisícovka bytů.
Součástí výstavby bude nicméně ještě jeden blok, který se bude nacházet přímo nad stanicí metra, která už se aktuálně hloubí. Jde o část, kterou navrhli Bogle architekti a na níž spolupracuje také pražský dopravní podnik, jenž koordinuje samotnou stanici. Půjde o polyfunkční dům, který má nejen 250 bytů, ale také rozsáhlé plochy pro kanceláře, obchod a pro služby. Vzniknout by tu mělo také kulturní centrum.
Zároveň se na Nových Dvorech počítá s potřebnou občanskou vybaveností. Kromě mateřinky se tu připravuje rovněž základní škola. Novinkou v nové čtvrti bude také tramvaj. Koleje spojí Nové Dvory s Libuší. Hotovo by mělo být ve třicátých letech.
Pražská developerská společnost vznikla v roce 2010 za účelem stavby dostupného bydlení. Existuje projekt už na několik nových domů, nebo dokonce čtvrtí. Aktuálně nejdál je společnost s projektem Nový Zlíchov, kde vznikne 22 bytů. Stavení povolení má projekt od července letošního roku. Připravený k výstavbě je také projekt v Dolních Počernicích, respektive jeho první etapa s 270 byty. Celkově tu má vzniknout přes 800 bytů. Dohromady má PDS ve správě městské pozemky o rozloze 900 tisíc metrů čtverečních, na nichž by v horizontu patnácti let mělo vzniknout asi deset tisíc bytů.