Svět míří k branám pekla, řekl Babiš. Navrhl celoevropský raketový štít
- Evropa se musí poučit z války na Ukrajině a posílit společnou obranu, míní premiér.
- Pomohlo by to podle něj i českému zbrojnímu průmyslu.
- Globální nestabilita zdražuje Evropě energie, zvyšuje inflace a vede k oslabování průmyslu, uvedl Babiš na Pražském obranném summitu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany, který označil jako Euro Patriot. Evropa by podle něj měla spojit své schopnosti podobně jako při vzniku výrobce letadel Airbus. Projekt by podle Babiše posílil evropský příspěvek k Severoatlantické alianci a mohl by pomoci také českému obrannému průmyslu. Zdůraznil, že cílem není soupeřit se Spojenými státy.
Babiš připomněl vznik evropského výrobce letadel Airbus. Evropské země podle něj tehdy v roce 1970 spojením svých schopností ukázaly, čeho mohou dosáhnout, pokud spojí své ambice s dlouhodobými závazky.
O podobném štítu, jaký má například Izrael, Evropa podle Babiše mluví, ale v této oblasti není vidět žádný konkrétní pokrok. „Musíme se poučit z války na Ukrajině a hledat řešení zejména v oblasti obrany proti balistickým raketám. Možná jsem naivní, ale chtěl bych se pokusit přesvědčit naše partnery, aby se na takový projekt soustředili,“ řekl Babiš.
Program by podle Babiše nejen posílil evropský příspěvek k Severoatlantické alianci, ale také směřoval k tomu, co někteří označují jako NATO 3.0. Takzvané NATO 3.0 je současné označení, které používá generální tajemník NATO Mark Rutte pro novou fázi fungování Aliance, v níž mají evropské státy a Kanada převzít výrazně větší odpovědnost za vlastní obranu, zatímco Spojené státy mají v NATO zůstat pevně zakotvené.
V červenci 2026 vznikla na summitu v Paříži Integrovaná koalice proti balistickým raketám, kterou inicioval francouzský prezident Emmanuel Macron společně se Zelenským. Mezi zakládajícími členy jsou Francie, Německo, Spojené království, Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Ukrajina. Česko se na této iniciativě nepodílí. Opozice za to vládu kritizovala. Babiš poté kritizoval ministerstvo obrany, že ho včas neinformovalo.
Dostat Putina a Zelenského k jednacímu stolu
Babiš upozornil, že válka na Ukrajině trvá 1666 dní, tedy o 99 dní déle než první světová válka. „Nebojím se to říct nahlas. Cesta, po které nyní svět kráčí, nevede k bezpečí. Vede přímo k branám pekla. Vede nás ke třetí světové válce,“ míní premiér.
Evropa podle něj potřebuje silné vedení a musí spolu se Spojenými státy dostat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina k jednacímu stolu. Kritizoval také nedostatečný důraz na mír v současné evropské bezpečnostní debatě. Uvedl, že na obranných konferencích, kterých se účastní, slovo mír prakticky neslyší a pozornost se soustředí především na vojenskou sílu.
Válka na Ukrajině podle Babiše nepředstavuje pouze vojenskou krizi, ale má také rozsáhlé ekonomické dopady. Zmínil ztráty na životech, zničená města, dopady na živobytí lidí, inflaci a růst cen potravin a energií. Konflikt přirovnal k opotřebovací válce a varoval před rizikem dalšího rozšíření.
Evropa podle premiéra kvůli globální nestabilitě platí vysokou cenu v podobě rostoucích nákladů na energie, inflace a oslabování průmyslu. Střední Evropa navíc není energeticky soběstačná a nemůže podle něj rychle přerušit dodávky energetických vstupů, aniž by tím poškodila vlastní ekonomiky. Babiš zároveň uvedl, že menší země jako Česko bývají přehlíženy.
„Jsem ale přesvědčen, že naše perspektiva přináší do současné debaty realističtější hlas,“ uvedl s tím, že Česko bylo vždy spolehlivým a předvídatelným spojencem v NATO a Evropské unii. „Právě proto, že jsme odpovědným partnerem, můžeme otevřeně říkat, kam Evropa směřuje a co je potřeba udělat,“ dodal.