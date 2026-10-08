Obsazeností patří české hotely ke špičce. Cenami dohnaly Vídeň, ale jsou levnější než jih Evropy
- Trh a obsazenost hotelů v Evropě i v Česku se vyvíjejí podobně, obrovské rozdíly jsou ale v cenách pokojů.
- Česko stále patří k cenově příznivějším destinacím. Podobně drahá je Vídeň, o něco levnější Berlín, naopak jižní nebo západní Evropa jsou mnohem dražší.
- Ukazují to globální data společnosti STR za letošní srpen.
Srpen po letech stagnace a propadů přinesl meziroční oživení velkých trhů. Zejména růst ve Francii o 13 procent evokuje naději. V černých číslech je pak i Německo, Anglie, Itálie, Španělsko a Rakousko. Výsledek Česka se srpnovými 6,1 procenty vedle nich nijak nevyniká. Pozitivní výsledky roku 2026 během prázdnin oslabily, zejména ve srovnání s lídry trhu. I tak však letos patří Česko se svými +7,2 procenty tržeb „Year to Date“ k rostoucím trhům.
Česko vyniká vysokou obsazeností – ze srovnávaných zemí patří k nejvyšším. V tomto ukazateli se přitom trend i absolutní čísla příliš neliší. Výrazné rozdíly jsou ale v cenách pokojů. Zatímco obsazeností se řadíme k evropské špičce, cenou stále patříme k ekonomicky „výhodným“ zemím. Průměrná cena pokoje v srpnu dosáhla v Praze 113 eur, v Berlíně 97 eur, Římě 207 eur, Curychu 232 eur, Aténách 301 eur, Vídni 114 eur a Budapešti 121 eur.
V Praze lidé v lepším hotelu v srpnu přenocovali za cca 2750 korun. Dráž než v Berlíně a srovnatelně s Vídní, zato výrazně pod cenami jižních turistických center. V srpnu ovšem dosáhly nejvyšší obsazenosti, atakující 90 procent, hotely v Pobaltí.
„Česká republika patří obsazeností k evropské špičce, zároveň jsme ale cenou pokoje mezi nejlevnějšími v Evropě. Cenově nás už předstihlo i Slovensko a přibližuje se nám Bulharsko. To podle mě není dlouhodobě ideální kombinace. Neměli bychom soutěžit o to, kdo přiveze nejvíce turistů za nejnižší cenu,“ hodnotí Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové sítě Czech Inn Hotels, která v roce 2025 ubytovala více než dva miliony hostů.
Červenec a srpen se chovají jinak než zbylá hlavní sezona. Pro české hotely už přestaly být vrcholem sezony, nyní vévodí květen a v poslední době jednoznačně také prosinec. Specifický je hlavně srpen: takřka vymizí kongresy a korporátní turistika, cestují vícečetné rodiny spolu, Česko bývá i tranzitní zemí a regiony se cenami dotahují na Prahu. Letos turistiku částečně ovlivnila i extrémní vedra.