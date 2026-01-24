Postavilo se nejméně kanceláří od vzniku Česka. Poptávka po pronájmu přitom bují
- Praha zažila nejnižší přírůstek kanceláří za více než 30 let, zatímco poptávka po pronájmech byla nadprůměrná.
- Ve výstavbě je rekordní objem ploch od roku 2019, většina je ale už dopředu obsazená.
- Nájemné zůstává na maximech, i když zájem firem ve čtvrtém čtvrtletí citelně ochladl.
Stavebníci v Praze loni dokončili výstavbu 26 600 metrů čtverečních kancelářských ploch, což je nejméně od počátku měření od roku 1993. Zájem o pronájem kanceláří byl loni přitom o osm procent vyšší, než je pětiletý průměr. Vyplývá to z analýzy platformy Prague Research Forum, která zpracovala data od realitně-poradenských společností. V roce 2024 se v hlavním městě dostavělo 72 800 metrů čtvereční administrativní plochy.
V posledním loňském čtvrtletí byly v Praze dokončeny dva kancelářské projekty, a to PernerKarlín o 9300 metrech čtverečních a rekonstrukce budovy Panorama Airport Builidng o 2000 metrech čtverečních. Dohromady bylo v průběhu roku 2025 v Praze dokončeno pět kancelářských projektů, o rok dříve osm.
Ke konci loňského roku bylo v Praze 3,94 milionu metru čtverečních administrativní plochy. Letos by podle analýzy mělo přibýt dalších zhruba 36.700 metrů čtverečních.
V současnosti je ve výstavbě 263 300 metrů čtverečních kancelářských ploch s plánovaným dokončením v letech 2026 až 2028. Přestože je to podle analýzy nejvyšší objem výstavby od roku 2019, přes 60 procent z těchto ploch je už dopředu pronajato nebo obsazeno.
"Současná situace na trhu kancelářských prostor bohužel nabízí pouze omezené množství nově dostupných ploch. Na druhé straně však společnosti z řad nájemců nadále optimalizují své provozy a na trh uvolňují přebytečné kapacity. Zároveň se již rýsují nové developerské projekty, které budou k dispozici koncem roku 2027 a v první polovině roku 2028," uvedl vedoucí oddělení zastupování nájemců ve společnosti iO Partners Petr Kareš.
V posledním čtvrtletí loňského roku začala výstavba dvou projektů. Společnost Passerinvest Group začala stavět v Praze 4 budovu Orion o 19 300 metrech čtverečních a Mount Capital zahájil v Praze 9 další část rekonstrukce projektu E Factory, kde by následně mělo vzniknout o 5200 metrů čtverečních nové kancelářské plochy.
Přestože byl loni nadprůměrný zájem o pronájem pražských kanceláří, ke konci roku poptávka klesala. Ve čtvrtém čtvrtletí zájem o pronájem klesl mezičtvrtletně o 19 procent a meziročně o 24 procent. Firmy hledaly zejména prostory v Praze 5 a následně v Praze 2 a 1. Přes pětinu z celkové pronajaté plochy za poslední čtvrtletí poptávaly výrobní společnosti následované farmaceutickými a zdravotnickými firmami.
Nejvyšší nájemné v Praze se v posledním čtvrtletí roku 2025 nezměnilo. V centru města se nejdražší nové kanceláře pronajímaly za 29 až 30 eur (700 až 730 korun) za metr čtvereční. Ve vnitřních částech města se metr čtvereční nabízel za 19,50 až 20,50 eur a v okrajových částech Prahy za 15,50 až 16,50 eur.