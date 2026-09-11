Praha dostane od developerů přes 350 milionů. Přidají školku, park i pozemek pro školu
- Praha získá od developerů na projekty v Praze 9 a 15 finanční příspěvky přes 356 milionů korun.
- Investoři navíc vybudují školku, park či náměstí a poskytnou pozemek pro základní školu.
- Příspěvky developerů souvisejí s plánovanou bytovou výstavbou v Horních Měcholupech a u metra Českomoravská.
Praha získá od developerských firem příspěvky na vybudování veřejné infrastruktury pro bytové projekty v Praze 15 a Praze 9. Takzvané plánovací smlouvy dnes schválili městští zastupitelé. V případě projektu Měcholupy City město a městská část získají dohromady 152,4 milionu korun v penězích, u projektu u metra Českomoravská to bude 204,4 milionu korun. V obou případech bude další část takzvaných kontribucí v podobě nefinančního plnění, jako je převod pozemků či zajištění škol a veřejných prostranství.
Výstavbu v Praze 15 plánují investoři Měcholupy City a JRD Delta u vlakové zastávky Praha-Horní Měcholupy. Developeři podle dohody zaplatí 147 milionů korun magistrátu a 5,4 milionu korun již dostala Praha 15. Kromě toho podle smlouvy investoři vybudují náměstí, postaví školku pro 75 dětí a na město převedou pozemky pro občanskou vybavenost a parkovací domy.
U Českomoravské vyroste nová čtvrť s parkem a školou
Projekt v Praze 9 vznikne v místě bývalé továrny Howden ČKD, investory jsou firmy Harfa District a Harfa BC C. Praha 9 od nich získá 194,2 milionu korun a magistrát asi 10,2 milionu korun. Zároveň poskytnou pozemek pro základní školu a nechají vytvořit její projektovou dokumentaci, vybudují park a bulvár s chráněnou cyklotrasou. Podobu nové čtvrti určí architektonicko-urbanistická soutěž.
Praha požaduje prostřednictvím takzvaných kontribucí po developerech určitou částku za metr hrubé podlažní plochy plánovaných projektů v souvislosti se schvalováním změn starého územního plánu. Příspěvky vycházejí z metodiky, jejíž příprava začala v minulém volebním období, a využívají institutu takzvaných plánovacích smluv zavedených novým stavebním zákonem. Od začátku září platí v Praze nový územní plán.