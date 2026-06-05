Pražský magistrát se stěhuje, výše nájmu byla kontroverzní. Majitel chráněné budovy hledá kupce
- Škodův palác v centru Prahy je na prodej.
- Magistrát se po skončení nájmu přesune na Václavské náměstí.
- Historická budova může v budoucnu změnit využití.
Pražský Škodův palác, který už téměř dvacet let slouží jako sídlo magistrátu hlavního města, hledá nového majitele. Současný vlastník budovy, německá společnost Manova Partners, zahájil její prodej a podle informací Hospodářských novin už jedná s vybraným zájemcem. Pro Prahu to zároveň znamená definitivní konec jedné z nejdiskutovanějších realitních kapitol posledních desetiletí. Úředníci se totiž po vypršení nájemní smlouvy přesunou do vlastních prostor na Václavském náměstí.
Prodej historické budovy zajišťuje poradenská společnost Savills. Její investiční ředitel David Sajner uvedl, že transakce probíhá formou neveřejného výběrového řízení a aktuálně pokračují jednání s preferovaným kupujícím. Hodnotu připravovaného obchodu však společnost nezveřejnila.
Historická budova s několika možnými scénáři využití
Škodův palác patří k významným administrativním budovám v centru metropole. Pozdně kubistickou stavbu navrhl architekt Pavel Janák pro Škodovy závody, přičemž vznikala ve dvou etapách ve 20. a 30. letech minulého století. V letech 1992 až 2006 zde sídlila energetická společnost ČEZ a následně se objekt stal hlavním pracovištěm pražského magistrátu.
Památkově chráněná budova nabízí přibližně 23 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch. Nového majitele ale čekají vysoké investice do modernizace a renovace interiérů. Podle architektonických studií by se objekt mohl proměnit například v luxusní hotel vyšší kategorie doplněný o servisované apartmány. Vzhledem k poloze v centru města se však nabízí také zachování kancelářské funkce nebo vznik rozsáhlejších obchodních prostor v přízemí.
Nájem za miliardy a stěhování na Václavské náměstí
Příběh Škodova paláce je zároveň spojen s jednou z nejvíce kritizovaných majetkových transakcí v historii hlavního města. Praha si budovu pronajímá od roku 2006 a za dvacet let nájmu zaplatila přibližně více než 3,5 miliardy korun.
Původně přitom měla hodnota nájemní smlouvy dosáhnout asi 4,4 miliardy korun. Jak napsaly SeznamZprávy, městu se sice v následujících letech podařilo vyjednat snížení plateb, výměnou za to však přišlo o předkupní právo na budovu, které bylo součástí původní smlouvy.
Právě ztráta možnosti objekt odkoupit postupně vedla k hledání nového sídla. Ve hře byla například výstavba zcela nové budovy na Florenci nebo v lokalitě Na Knížecí. Nakonec se však vedení města rozhodlo pro koupi bývalého sídla Komerční banky na Václavském náměstí 42. Za budovu Praha v roce 2024 zaplatila 3,5 miliardy korun.
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) již dříve uvedl, že přesun do vlastních prostor umožní soustředit pod jednu střechu více městských agend a zároveň ukončit dlouhodobě kritizovaný nájemní vztah. Výhodou nové adresy je také dopravní dostupnost díky blízkosti všech tří linek metra a plánované železniční stanice.
Naopak bývalý primátor Pavel Bém, za jehož vedení byla nájemní smlouva v roce 2006 uzavřena, upozorňuje, že soustředění magistrátních agend na jednom místě v centru města považuje z provozního hlediska za správný koncept, zejména kvůli dostupnosti veřejnou dopravou.