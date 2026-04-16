CPI upevnila pozici v Bratislavě. Vítkova skupina ovládla kancelářský komplex za stovky milionů
- Realitní skupina CPI Property Group českého miliardáře Radovana Vítka ovládla kancelářský komplex Einsteinova Business Center v Bratislavě za stovky milionů korun.
- Uvedl to ve čtvrtek server Seznam Zprávy.
- Vítkova skupina koupila od slovenské firmy SJP Invest prostřednictvím své společnosti CPI Europe (dříve Immofinanz) za 265 milionů korun 40procentní podíl ve firmě International Property Development (IPD), která komplex vlastní a CPI se tak stala jediným majitelem komplexu.
„CPI Europe historicky vlastnila společnost IPD společně s minoritním partnerem. V minulosti jsme zvažovali prodej budovy Einsteinova, nicméně se nepodařilo dosáhnout dohody na podmínkách transakce s druhým akcionářem," sdělil serveru mluvčí Vítkovy skupiny Jakub Velen. „Akvizice zbývajícího čtyřicetiprocentního podílu proto představovala příležitost ke konsolidaci plného vlastnictví společnosti IPD a zajištění plné kontroly nad dalším směřováním tohoto aktiva," doplnil.
CPI Europe se chce podle Velena nyní zaměřit na další rozvoj komplexu. Nemovitost nabízí podle serveru k pronájmu přes 23 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch. Nachází se v bratislavské části Petržalka.
CPI Property Group v loňském roce dosáhla konsolidovaného hrubého provozního zisku (EBITDA) 703 milionů eur (přibližně 17,5 miliardy korun), což je o 5,8 procenta méně než o rok dříve. Skupina vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.