Vršovice se můžou změnit k nepoznání. Jeden z nejbohatších Čechů tu chce investovat miliardy
- Modernistická budova v pražských Vršovicích, ve které sídlila radnice městské části, je v havarijním stavu.
- Praha 10 chce proto budovu s pozemky prodat.
- Nejvyšší nabídku podala společnost Energo-Pro Real Estate, nově vzniklá realitní divize jednoho z nejbohatších Čechů.
Je to budova vybudovaná v sedmdesátých letech, které dnes nikdo neřekne jinak než Vlasta. Ještě před třemi lety tu sídlila radnice městské částí Praha 10. Nakonec se ale úředníci kvůli havarijnímu stavu vystěhovali. Teď chce městská část budovu prodat. Nová zástavba by přitom nezahrnovala jen pozemky, na níž dnes stojí tři kvádry modernistického administrativního areálu.
Praha 10 dala před časem Vlastu do veřejné aukce. Nejvyšší nabídku podala společnost Energo-Pro Real Estate jednoho z nejbohatších Čechů Jaromíra Tesaře. Ten má přitom v plánu stavět na pozemcích sahající za hranu radniční budovy. A to na obou jejích stranách. Blok domů by se tak na každé straně rozšířil o několik metrů.
Je to vlastně logické. Na pravé straně se mělo stavět od začátku, podle prvotních plánů. „Původně tam byla plánovaná k současné budově A, B a C také budova D,“ říká náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Na tu ale nikdy nedošlo. Dnes je tam tak jen prázdná plocha rampy, která vede podél celého komplexu. Vzhledem k tomu, že jde o vyvýšenou plošinu, kam se musí po schodech, zatímco vedle vede klasický chodník, nikdo tento prostor moc nevyužívá.
Podobně je to i na druhé straně Vlasty. Dnes je tam zanedbaný trávník, až za ním se nachází Kulturní centrum Eden. Toho se možný prodej pozemků týká také. Jde tak v zásadě o pozemek ve tvaru L. Zároveň by mohly nové budovy o několik metrů vyrůst. Dnes je Vlasta šestimetrová. Metropolitní plán, který by se mohl schvalovat na jaře, dovoluje v lokalitě až dvanáct metrů.
V místě zchátralého kulturního centra přitom chtěla stavět i sama městská část, dokonce na místo uspořádala architektonickou soutěž. Vyhrálo ji studio ohboi. V plánu bylo vystavět tady nové byty. To ostatně chce i Jaromír Tesař a jeho nově vzniklá realitní společnost. Ve hře je demolice areálu a výstavba nových bytových domů. Developerská společnost veřejné aukci za pozemky nabídla 1,117 miliard korun. Nabídka přitom byla od té druhé v pořadí vyšší o tři sta milionů korun.
Zároveň se k celé věci vyjádřili i zástupci společenství vlastníků jednotek na celém sídlišti Vlasta, které zahrnuje budovy od Kulturního domu Eden až po Koh-i-noor. „Jsme přesvědčeni, že nejlepší cestou vpřed je prodej pozemku soukromému investorovi a následná pečlivě naplánovaná nová výstavba," popsali v dopise zastupitelstvu vlastníci.
Je to pro nás nepřijatelné
S plánem vedení městské části nesouhlasí současné vedení magistrátu a také opozice městské části. Důvody jsou dva. Desítka by se tak zbavila vlastního sídla radnice, které by pak musela shánět. Navíc by se vzdala rozsáhlého pozemku v širším centru hlavního města, a takových dnes už není moc. Jde tak o lukrativní parcelu. „Prodej v této lokalitě je pro nás nyní nepřijatelný,“ říká radní hlavního města a opoziční zastupitelka Prahy 10 Jana Komrsková (Piráti). „Nedává smysl, aby městská část prodávala budovy, které po rekonstrukci mohou sloužit jako školy,“ přidává se radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti).
Místopředseda Prahy 10 Tomáš Pek (TOP 09) namítá, že na nákladnou opravu v rozpočtu peníze nejsou. Rozpočet navíc narostl. Minulá rada Prahy 10, která projekt připravila k rekonstrukci, a měla dokonce i stavební povolení, počítala s částkou 1,2 miliardy korun. Teď se rozpočet odhaduje na 1,8 až dvě miliardy. Na námitky hlavního města, že je možné ho do projektu zapojit a tím pádem i získat finance, Pek říká: „Možné je od Prahy získat bezúročnou půjčku půl miliardy, kde ale vezmeme ten zbytek? Z radnice jsme odešli proto, že na to fakticky nemáme peníze. Prodej je podle nás jediná rozumná příležitost, jak získat finance a realizovat radnici jinde,“ uvádí místostarosta městské části.
Podle Peka by navíc místu pomohlo, kdyby zde vznikly byty s klasickým obchodním parterem, který by do místa přinesl občanskou vybavenost. Do kupní smlouvy pak Praha 10 může vložit různé podmínky. Například o tom, jak by budoucí budovy měly být vysoké.
Strašnice, Hagibor nebo znovu Vlasta?
Desítka se z Vlasty přestěhovala do Strašnic, kde ale platí padesát milionů korun ročně za pronájem. Vedení městské části nyní hledá možné alternativy, nabízí se přitom tři. Koupit strašnickou budovu, kterou radnice nyní obývá, jedná se také o koupi kanceláří v jedné z administrativních budov na Hagiboru. Buď jedné, která už je postavená, nebo jiné, která je v plánu. Anebo se dohodnout s developerskou společnosti rodiny Skalových PSN, která přestavuje bývalou továrnu Koh-i-noor.
Osud Vlasty nyní záleží mimo jiné i na velkém zastupitelstvu. To má bod týkající se vršovické radnice v plánu na právě probíhajícím čtvrtečním zastupitelstvu. Podle toho, jak se zastupitelé rozhodnou, bude jasnější i to, co se s Vlastou stane.