Jeden z nejbohatších Čechů rozšiřuje vliv. ÚOHS řeší převzetí velkého holdingu
- Miliardář Jaromír Tesař chce ovládnout celý Pozemkový holding a vykoupit podíl svého partnera Libora Švába.
- Skupina sdružuje sedm zemědělských firem hospodařících na zhruba 6000 hektarech půdy.
- Transakci nyní posuzuje ÚOHS ve zjednodušeném řízení, rozhodnout by měl do 20 dnů.
Podnikatel Jaromír Tesař kupuje od svého obchodního společníka Libora Švába jeho polovinu Pozemkového holdingu. Skupinu, pod kterou spadá sedm zemědělských družstev, dosud vlastní napůl. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na webu. Tesař, zakladatel hydroenergetické skupiny Energo-Pro, je podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes desátým nejbohatším Čechem s majetkem 57,5 miliardy korun.
Rozhodnutí bude do 20 dnů
Antimonopolní úřad transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí tak vydá do 20 dnů. „K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti živočišné výroby zahrnující především produkci mléka a chov jatečného skotu a ovcí a rostlinné výroby zahrnující především pěstování obilovin, olejnin, kukuřice, brambor a krmných plodin pro potřebu chovu skotu,“ uvedl antimonopolní úřad.
Obchodní firmu Pozemkový holding založil Tesař se Švábem v roce 2022, podle výroční zprávy za rok 2024 v ní oba podnikatelé vlastnili po 50 procentech. Tesař má po dokončení transakce získat celý Švábův podíl, stane se tak výlučným vlastníkem Pozemkového holdingu.
Do skupiny ke konci roku 2024 spadaly zemědělské firmy Terra Alfa z Poličky a její dceřiné firmy Agronea Polička a Agronea EKO, ZOS Jedlová se sídlem v Poličce, zemědělská společnost Sylan z Hradce nad Svitavou, Agro Vítějeves a ZS Vítějeves. Podle dostupných informací tyto firmy hospodaří na přibližně 6000 hektarech, zaměstnávají 122 lidí.