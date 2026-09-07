15. Jaromír Tesař
Vybudoval skupinu Energo-Pro, která patří k největším českým investorům do vodní energetiky. Vedle Evropy v posledních letech výrazně rozšiřuje působnost v Latinské Americe, zejména Brazílii a Kolumbii, a pokračuje také v investicích v Turecku. Skupina zároveň provozuje distribuční sítě elektřiny v Bulharsku a Gruzii. Investuje i do zemědělství, v Česku vlastní regionální farmy.
Hodnota majetku podle e15: 58 miliard korun
- věk: 53
- obory: energetika, zemědělství
- zdroj majetku: DK Holding Investments