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15. Jaromír Tesař

15. Jaromír Tesař

15. Jaromír Tesař Zdroj: Tereza Kovandová

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Vybudoval skupinu Energo-Pro, která patří k největším českým investorům do vodní energetiky. Vedle Evropy v posledních letech výrazně rozšiřuje působnost v Latinské Americe, zejména Brazílii a Kolumbii, a pokračuje také v investicích v Turecku. Skupina zároveň provozuje distribuční sítě elektřiny v Bulharsku a Gruzii. Investuje i do zemědělství, v Česku vlastní regionální farmy.

Hodnota majetku podle e15: 58 miliard korun

  • věk: 53
  • obory: energetika, zemědělství
  • zdroj majetku: DK Holding Investments

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