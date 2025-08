V Ostravě chceme postavit něco, co tu ještě nebylo, říká zakladatel Purposia Group Jan Hasík

Jak se za poslední rok změnil holding Purposia Group?

Podařilo se nám doladit strukturu holdingu. Některé developerské SPV (společnosti, které jsou zakládány za účelem provedení konkrétního projektu - pozn. red.) jsme museli přesunout. Významným krokem bylo i rozdělení firmy na výrobu prefabrikátů, kterou zajišťuje PREFA ONV. Vznikla společnost Antracit, která nemovitost vlastní, a samotná výroba běží v nájemním vztahu. Investovali jsme desítky milionů do technologií a plánujeme ztrojnásobení kapacity.

Kupovali jste také další podíl v české firmě Pruniwerk. Jaký význam pro vás má?

Ano, navýšili jsme podíl z 24 na 49 procent, což je aktuálně cílová hodnota. Pruniwerk je pro nás důležitá součást holdingu – specializuje se na výrobu a montáž hliníkových fasád, oken, dveří a střešních světlíků. Díky tomu máme silnější kontrolu nad klíčovou částí realizací, zejména u větších a technicky náročnějších projektů, kde hraje fasádní řešení zásadní roli.

Zaujala mě akvizice bývalého Hotelu Palace v Ostravě, který jste na konci loňského roku koupili za stovky milionů korun. Jak daleko je projekt rekonstrukce?

Zhruba dvě třetiny objektu jsou určené k novému developmentu. Vyhlásili jsme mezinárodní architektonickou soutěž, přihlásilo se 89 kanceláří z celého světa. Chceme tu postavit moderní nájemní bydlení kombinované s občanskou vybaveností. Máme v týmu i odborníky na nájemní bydlení - spolupracujeme například s Tomášem Macurou nebo Zuzanou Bajgarovou. Ti sehráli klíčovou roli už při nákupu Hotelu Palace, který byl velmi složitou transakcí.

Co očekáváte od architektonické soutěže?

Dali jsme jen obecné zadání, nic konkrétního. Chceme dát architektům prostor. Cílem je vytvořit něco nového, inspirativního, minimálně pro Ostravu, ideálně pro celou republiku.

Vítěze architektonické soutěže vyhlásíte na podzim. Máte už favorita?

Zatím ne. Nechceme soutěž ovlivňovat. Víme jen, že tam chceme bydlení a občanskou vybavenost, která oživí centrum a přirozeně naváže na okolní městskou strukturu. Teď jsme hlavně zvědaví, s čím jednotliví architekti přijdou.

Pracujete také na dalším projektu v Ostravě - polyfunkčním domě Václav v centru. Jak se to vyvíjí?

Jde o náročnou stavbu s dvěma podzemními patry garáží. Už jsou hotové základy a milánské stěny. Půjde o kombinaci nájemního bydlení, kanceláří a retailu. Už máme z pěti kancelářských pater tři pronajaté.

Kdo jsou nájemci?

Právní kanceláře, auditoři, externí firmy. Jedno patro budeme využívat i my jako Purposia Group.

A co další projekty?

Třetím projektem v Ostravě je přestavba historické Vily Dvořákova z roku 1895 v památkové zóně města. Dnes je opuštěná a v havarijním stavu, přesto skrývá velký potenciál. Vilu čeká citlivá obnova, k původní budově doplníme moderní minimalistickou přístavbu. Celý komplex nabídne sedm bytů s prostornými terasami, které plánujeme prodat.

Proč si některé projekty, jako Václav, ponecháváte a jiné prodáváte?

Václav je prémiovou lokalitou v centru města. Chceme ji dlouhodobě držet. Nemáme jinou tak dobrou adresu, kterou bychom si za to koupili.

Jak vnímáte současný rozvoj Ostravy?

Město se velmi posunulo. Spolupracuje se soukromými developery, staví koncertní halu světové úrovně podle návrhu architekta Stevena Holla, vznikají nové parkovací domy a rezidenční projekty. Ostrava jede.

Jan Hasík | Zdroj: Purposia Holding

Jak pokračujete vaše expanze do zahraničí, například v Rakousku?

Založili jsme tam firmu HSF System AT a už realizujeme třetí zakázku. Klient si nepřeje být jmenován, ale jde o logistický sektor.

Jste aktivní i na Slovensku. Kde přesně?

Slovensko je pro nás druhá Ostrava. Stavíme v Senci, Žilině, máme pozemek v Prešově. Trh je pro nás zajímavý. I proto tam už od roku 2010 funguje naše dceřiná společnost HSF System SK.

Letos jste se zúčastnili Expa v Ósace. Jak jste to pojali?

Jsme oficiálním partnerem českého pavilonu. Vzali jsme na EXPO 60 kolegyň a kolegů, naplánovali odborný program, navštívili japonské firmy, věnovali se vzdělávání i networkingu.

Proběhla v Japonsku i konkrétní jednání?

Ano, například s firmami vyrábějícími prefabrikáty a hliníkové fasády. Vidíme možnosti dovozu technologií a zároveň jsme prezentovali český 3D tisk betonu.

Plánujete s některými z těchto firem spolupráci?

Zatím jsme ve fázi prvních kontaktů, ale věříme, že jednání povedou ke konkrétní spolupráci. Japonci oceňují, když někdo zná jejich kulturu. To nám pomůže i u nás, kde japonské firmy patří k významným investorům. Uzavřít partnerství s japonskou stranou může trvat i několik let, protože důvěra se buduje pomalu. Když se to ale podaří, bývá spolupráce velmi stabilní a dlouhodobá – často na desítky let.

Máte nově i vlastní letadlo. Proč jste se k tomu rozhodli?

Z Ostravy toho moc nelétá. Stavby máme ve Slovinsku, Dánsku, Chorvatsku... Ekonomicky to dává smysl. Založili jsme proto firmu Foredeck, která letadlo i jachty pronajímá.

Budete pronájem letadel rozvíjet jako byznys?

Ano. Už máme 40 procent kapacity letadla smluvně pokrytou externími firmami. Bez marketingu, čistě na základě kontaktů. Zároveň pronajímáme soukromé klientele i lodě – tento segment se přirozeně rozvíjí spolu s tím, jak roste zájem o naše služby.

Letos jste také opět podpořili karlovarský filmový festival. Kolik investujete do společensky odpovědných aktivit?

Přes 10 procent zisků vracíme společnosti. Podporujeme kulturu, sport, školy i jednotlivce. Například s námi do Ósaky cestovala i zástupkyně Ostravské univerzity a s sebou jsme vezli obraz od ostravského umělce Marka Nenutila, který jsme předali jako dar ósackému primátorovi.

Už čtvrtým rokem stavíme multifunkční prostor KVIFF.TV Park v Karlových Varech, jsme dlouholetým partnerem festivalu Colours of Ostrava, a sport podporujeme i vlastními aktivitami – například organizací HSF System Cup, seriálu závodů v cyklokrosu po celé České republice.

Jaký byl pro vás loňský rok z pohledu hospodářských výsledků?

Očekáváme výsledky na úrovni předchozího roku, kdy jsme dosáhli celkových tržeb 3,9 miliardy korun.