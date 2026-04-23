Výstavba za Prahou pojme jednou tolik obyvatel. Centrem obce se nově stane škola
- Obec Zeleneč ve Středočeském kraji bude mít novou základní školu od studia Perspektiv.
- Škola se stane novým centrem obce a sloužit bude mimo jiné i veřejnosti.
- Projekt je součástí developerského projektu.
V obci Zeleneč, která se nachází za pražskými Horními Počernicemi, se ve velkém staví. Mezi místní částí Mstětice a samotným Zelenčí vzniká nová čtvrť v hodnotě několika miliard korun. Součástí projektu je i výstavba nové školy za 600 milionů korun.
Základní škola má sloužit zejména žákům z nové výstavby, za kterou stojí investiční skupina Progresus. Čtvrť má pojmout zhruba stejný počet obyvatel, jaký už nyní v Zelenči žije. Urbanismus nové čtvrti, tedy uspořádání ulic a domů, navrhlo architektonické studio Pavla Hniličky. Vzniknout by tu měly bytové i rodinné domy, ale také potřebná infrastruktura, například zmíněná škola. Její vznik je součástí plánovací smlouvy, investice tak jde za developerem.
Škola pojme až 600 nových žáků, zároveň se ale má stát novým centrem obce. „Bude sloužit nejen nejmladším obyvatelům obce, ale také široké veřejnosti napříč věkovými kategoriemi,“ líčí architektka Markéta Pavlunová ze studia Perspektiv, které za návrhem stojí. Veřejnosti bude k dispozici také tělocvična a víceúčelový sál, obojí bude možné odpoledne pronajímat pro různé aktivity.
Odborné učebny pro kurzy
Tělocvičnu bude zároveň možné propojit s jídelnou, což umožní vytvořit jeden velký prostor pro pořádání společenských akcí. Jednotlivé odborné učebny zase poslouží pro různé kurzy. „Dnes už naštěstí školy nevznikají jako uzavřené areály, ale naopak se snaží podpořit místní komunity a otevírat se veřejnosti. Fungují tak i mimo klasickou vyučovací dobu,“ říká architektka.
Škola bude mít kromě toho také klasické učebny či aulu, prostor tu ale bude i pro školní klub. Venku se má nacházet atletický ovál, zahrada a v ní multifunkční hřiště. Škola má kapacitu pro dvě třídy v každém ročníku, bude tu také družina, kde může zároveň probíhat i předškolní příprava.
Perspektiv školu navrhlo jako nízkopodlažní budovu o dvou patrech, aby nenarušovala charakter okolní zástavby rodinných domů. Původně mělo jít o dřevostavbu, po dohodě s investorem ale dostala betonovou nosnou konstrukci. Dřevo zůstalo v interiéru budovy jako přiznaný materiál.
„Klíčový je v návrhu kontinuální vzdělávací prostor v interiéru školy, který je členěný do jednotlivých klastrů s navazujícími učebnami,“ líčí Pavlunová. Budova se tedy dělí do čtyř celků, které doplňují společné prostory.
Perspektiv se svým návrhem uspělo, ačkoli v architektonické soutěži skončilo jako třetí. První místo získal ateliér Tempo Architekti. Ten sem navrhl budovu z pohledového betonu a trapézového pozinkovaného plechu. Developer, který školu financuje, se ale nakonec rozhodl realizovat jiný návrh.
Aktuálně se v projektu řeší zpracování architektonické studie, následovat bude projekt a pak žádost o stavební povolení. Škola by se měla otevřít v roce 2030.