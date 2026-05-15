Rohlík překonal milník. Tržby vyrostly na 32 miliard a skupina se poprvé překlopila do provozního zisku
- Tržby skupiny Rohlik Group v roce 2025 meziročně vyskočily o 35 procent na 1,333 miliardy eur (cca 32,3 miliardy Kč).
Online supermarket se v prosinci 2025 překlopil do kladného konsolidovaného zisku EBITDA, v čemž podle zprávy fondu J&T pokračoval i v prvním čtvrtletí letošního roku.
Dosažení provozního zisku je klíčové pro budoucí valuaci firmy i pro držitele jejích dluhopisů na pražské burze.
Tržby skupiny Rohlik Group, která doručuje potraviny on-line, v roce 2025 meziročně vzrostly o 35 procent na 1,333 miliardy eur, tedy asi 32,3 miliardy Kč. K růstu přispělo rozšiřování do nových měst i vyšší poptávka ve stávajících regionech. V Německu vzrostl počet objednávek meziročně o 70 procent, v Rakousku po spuštění nového skladu o 89 procent. Vyplývá to ze zprávy J&T k fondu Rohlik Growth SICAV, který drží akciový podíl ve skupině jako své hlavní aktivum.
Společnost Rohlik Group dosáhla podle zprávy v prosinci 2025 kladného konsolidovaného zisku EBITDA a v pozitivním provozním výsledku pokračovala také v prvním čtvrtletí letošního roku. Kladný výsledek EBITDA podle fondu podpořila dlouhodobě zisková česká část podnikání i provoz v Mnichově, který podle zveřejněných údajů vykazoval kladnou provozní marži po celý rok.
„Za klíčové ze zprávy považujeme překlopení Rohlik Group do kladného zisku EBITDA, které je zásadní pro současné a budoucí ocenění společnosti,“ uvedl analytik v týmu divize finančních trhů ve skupině J&T Pavel Ryska. Fond dále uvedl, že výsledky z počátku roku 2026 potvrzují schopnost obchodního modelu Rohlik Group dosahovat dlouhodobé ziskovosti.
Zveřejněné údaje nepředstavují kompletní hospodářské výsledky Rohlik Group. Účetní rok společnosti končí v dubnu, zatímco fond Rohlik Growth SICAV publikuje vybrané ukazatele na čtvrtletní bázi. Hodnota fondu byla ke konci loňského roku oceněna na 2,078 miliardy eur, což představuje růst o 26 procent proti vstupní hodnotě z listopadu 2024. Rohlik Group má na pražské burze obchodované dluhopisy Rohlik FII 6,00/2029. Výše prémie k jistině při splatnosti se odvíjí od ocenění společnosti.
Společnost Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných on-line. Stala se prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. On-line supermarket Rohlik Group provozuje vedle ČR ještě v Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku.