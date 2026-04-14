Aktualizováno: Rohlík porazil Amazon. Letos chceme ovládnout Německo, říká Čuprův manažer Olin Novák
- Po letech investic do technologií a expanze se skupina Rohlík Group v posledních měsících přehoupla podle jejího manažera Olina Nováka do černých čísel. Výrazný posun skupina ukazuje v Německu.
- Skupina měsíčně realizuje přes dva miliony objednávek na všech trzích a od začátku letošního roku již obsloužila téměř milion aktivních zákazníků.
- Manažer Rohlíku Olin Novák v rozhovoru vysvětluje, jak skupina bojuje proti vysokým cenám potravin a inflaci takzvaným „sourcingem kolem komína“.
Skupina Rohlík se stává evropským hráčem. Podle informací e15 si Rohlík drží stabilní tempo růstu v řádu desítek procent a každý měsíc překonává hranici dvou milionů realizovaných objednávek. Klíčovým pilířem zůstává český trh, nicméně skupina stále více těží z výraznější pozice ve všech zastoupených zemích. Ruku v ruce s počtem objednávek roste i loajalita uživatelů – od začátku letošního roku platformu využilo téměř milion lidí napříč trhy.
Skupina se chce letos stát lídrem na německém trhu. Obchodní ředitel Rohlíku Olin Novák, který má na starosti aktivity na všech trzích firmy, v rozhovoru pro pořad FLOW vysvětluje, jak se Rohlíku v Německu podařilo porazit službu Amazon Fresh, která před Rohlíkem couvla, což reflektovala i německá média.
Amazon vyklidil pole
Americký gigant Amazon ke konci roku 2024 zavřel v Německu svou dovážkovou službu jídla Amazon Fresh. Důvodem byl fakt, že nedokázal konkurovat právě Rohlíku, který na německém trhu působí od roku 2021 pod značkou Knuspr.de.
Amazon sice zrušil svou dovážku potravin, ale spojil se právě s Rohlíkem, kterému předal své stávající zákazníky. Došlo tedy k situaci, kdy Amazon v Německu vyměnil svou vlastní službu za tu od Rohlíku. Proto mohou členové jeho programu Amazon Prime v Německu nakupovat potraviny od Knuspru přímo na stránkách Amazonu nebo v jeho aplikaci (služba se jmenuje Knuspr on Amazon). O samotné doručení se stará Knuspr se svými kurýry a auty, nikoliv Amazon. V Německu tak služba Amazon Fresh skončila po sedmi letech.
Nákup v patnáctiminutovém okně? Němci nevěřili
Pro Rohlík byl ústup Amazonu velkým zadostiučiněním a dodal mu motivaci posílit svůj podíl právě na německém trhu, kde chce být jedničkou. „Chceme definitivně pokrýt Německo. Německo má velké množství aglomerací, které jsou milionové, a příležitost postavit jeden sklad a pokrýt celou takovou oblast je obrovská,“ vysvětluje Novák ve FLOW a zároveň připomíná, že mnozí zpočátku pochybovali, zda Rohlík v zemi diskontů vůbec uspěje. Realita však předčila očekávání.
Ústup Amazonu před Rohlíkem je podle Nováka největším možným potvrzením kvality jejich vlastního počítačového systému Veloq, který umožňuje například doručovat nákupy i v patnáctiminutových oknech. „Němci nám to nevěřili, místní zákazníci říkali, že to nechápou, že to prostě není možné,“ říká Novák v rozhovoru.
Sourcing kolem komína
Aktuální situace a s ní spojené riziko inflace podle Nováka není strašákem. Když přišla inflační vlna po koronavirové pandemii, Rohlík se rozhodl nejít cestou plošného zdražování. Místo toho se zaměřil na vlastní produktivitu a privátní značky, které drží ceny na úrovni diskontů.
Dalším pilířem je podle něj sázka na lokální produkty. Strategie, kterou Novák nazývá sourcing kolem komína, spočívá v přímém napojení na farmáře v okolí jeho skladů.
„V sezoně tvoří české produkty přes 70 procent objemu prodejů ovoce a zeleniny. Když dostaneme zeleninu k zákazníkovi do šesti hodin od sklizně, je to úplně jiný zážitek. Kdo to zkusí, už nechce jinak,“ vysvětluje ve FLOW.
