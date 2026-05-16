Stopka pro spalováky v praxi. Etiopie ukazuje brutální rychlost evoluce, když dojdou peníze na ropu
- Etiopský zákaz dovozu spalovacích motorů z roku 2024 neskončil krachem, ale proměnil zemi v úspěšnou laboratoř elektromobility.
Díky levné elektřině z obří nilské přehrady je provoz elektroaut desetkrát levnější než benzin, což vyhnalo jejich počet na 115 tisíc.
Rychlý rozmach však naráží na hřbitovy neopravitelných čínských aut bez servisu a extrémní nedostatek elektromechaniků, píše Auto.cz.
Když před dvěma lety jedna z nejchudších zemí světa, kde jsou výpadky elektřiny na denním pořádku, kompletně zakázala dovoz aut na benzin a naftu, globální analytici si klepali na čelo. Dnes už se ale nikdo nesměje. Z Etiopie se stala nečekaná laboratoř elektromobility v praxi, která naplno odhaluje jak obrovský potenciál, tak i stinné stránky čistě bateriové budoucnosti.
Všechno to začalo v lednu 2024. Tehdejší prohlášení etiopského ministra dopravy Alemu Simeho o stopce pro spalovací motory znělo jako čiré šílenství nebo naprosté zoufalství. Média – včetně těch našich – tehdy předpovídala rychlý náraz na tvrdou realitu, kolaps kvůli chybějícím nabíječkám a masový útěk řidičů k nesmrtelným naftovým ojetinám.
Jenže střih do jara 2026 ukazuje úplně jiný příběh. Etiopský experiment navzdory všem porodním bolestem neskončil krachem. Naopak ukazuje, jak dokáže technologický pokrok nabrat brutální rychlost, když ho dopředu nežene ekologický aktivismus, ale neúprosná ekonomická realita a geopolitický tlak.
Cílem je půl milionu elektromobilů
Dnešní realita v prašných ulicích Addis Abeby je v ostrém kontrastu s pesimismem roku 2024. V zemi je aktuálně v provozu přes 115.000 elektromobilů a vládní ambice, které dříve vypadaly jako z říše snů, nyní cílí na metu půl milionu vozů během příští dekády.
Hlavním motorem této změny je obří projekt vodní přehrady (GERD), který po loňském spuštění všech bloků zaplavil zemi levnou energií. Pro průměrného Etiopana se tak rovnice nákupu auta dramaticky změnila.
Benzin je kvůli nedostatku deviz a zrušení státních dotací neúměrně drahým luxusem, ale elektřina z Nilu je prakticky za hubičku. Provozní náklady elektrického vozu jsou dnes v Etiopii až desetkrát nižší než u klasického spalováku, což je argument, který přebije i tu největší skepsi z nové technologie.
Čínské elektromobily zlobí i slouží
Tento prudký rozmach však s sebou nese i stinnou stránku, na kterou jsme upozorňovali již v počátcích této transformace. Trh v posledních dvou letech zaplavily desítky neznámých čínských značek, které sice lákají na nízkou pořizovací cenu, ale v zemi nemají žádné servisní zázemí.
Mnoho motoristů takzvaně naletělo na příslib levné mobility, aby po první banální závadě zjistili, že jejich vůz je v podstatě neopravitelný. Ani tovární záruka totiž neurychlí přistup k dílům z Číny. V Addis Abebě tak vznikají bizarní hřbitovy moderních čínských elektroaut, která čekají na náhradní díly putující celé měsíce.
Naproti tomu majitelé větších čínských značek jako BYD nebo Geely, které v Etiopii v roce 2025 otevřely lokální montážní linky, si užívají výhod levného provozu s relativní jistotou servisu.
Infrastruktura se za poslední rok posunula od papírových slibů ke konkrétním činům. Státní gigant Ethio telecom využil svou hustou síť poboček a vybudoval u nich páteřní síť rychlonabíjecích stanic, což poprvé umožnilo rozumné cestování i mimo hlavní město.
Tahanice o elektromechaniky
Profese elektromechanika se v Etiopii stala extrémně vzácnou. Na jeden specializovaný servis připadají tisíce elektrických vozů, což udržuje ceny spolehlivých spalováků nelogicky vysoko.
Benzinové a naftové ojetiny slouží jako záložní plán pro lidi, kteří bydlí na venkově, nebo si nemohou dovolit riskovat, že jejich jediné auto zůstane stát kvůli drobné či softwarové chybě. Jinými slovy – notně ojetá toyota teď v Etiopii stojí jako nový čínský elektromobil podobné velikosti.
Příběh Etiopie je fascinující. Země, která nikdy neměla vlastní ropu, se rozhodla, že už nebude rukojmím světových cen paliv. Majitelé mimo hlavní město se sice denně potýkají s nestabilitou sítě a napěťovými výkyvy, které trestají elektroniku levnějších čínských vozů, ale rychlost adaptace je fascinující.
Většina aktivního vozového parku Etiopie sice stále spoléhá na písty a válce – elektromobily dnes tvoří přibližně 6 až 8 % všech registrovaných vozidel v zemi – ale země světu dokázala, že ekonomický tlak je silnější než jakákoliv osvěta.
Pokud je rozdíl v ceně paliva a elektřiny dostatečně drastický, řidiči a firmy si cestu k zásuvce najdou i tam, kde dříve nefungovalo ani pouliční osvětlení. Africký sen o elektromobilitě se zatím pod tíhou okolností nezhroutil, ale transformoval se do své vlastní, unikátní a zatím i překvapivě funkční reality.