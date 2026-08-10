Jeff Bezos vstupuje do fotbalu. Má získat podíl v Liverpoolu
- Skupina investorů, v níž je i zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos, je blízko koupi zhruba třetinového podílu v FC Liverpool.
- Podle listu Guardian by mělo konsorcium za přibližně 30 procent slavného fotbalového klubu zaplatit 1,35 miliardy liber (38,32 miliardy korun).
- Britská média uvedla, že vlastník Liverpoolu, skupina Fenway Sports Group (FSG), by mohl dohodu oznámit ještě tento týden.
Konsorcium vede britsko-indický podnikatel Amit Bhatia, ještě donedávna majitel druholigového klubu Queens Park Rangers. Součástí skupiny je také spoluzakladatel sociální sítě Facebook Eduardo Saverin.
Bezos je podle březnového žebříčku magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším člověkem světa s majetkem v odhadované výši 224 miliard dolarů. V minulosti se zajímal o koupi týmů ligy amerického fotbalu NFL, ale současná investice v Liverpoolu by měla být jeho první uskutečněnou ve sportu. Skupina FSG koupila Liverpool v roce 2010 za 300 milionů liber (8,5 miliardy korun).