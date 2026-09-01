Puma po 33 letech končí u české fotbalové reprezentace. Dresy začne tvořit jiná světová značka
- Společnost adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace.
- Po 33 letech vystřídala firmu Puma, oznámila Fotbalová asociace České republiky (FAČR) na webu.
- Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické a futsalové reprezentace.
„Mám velkou radost, že právě adidas bude naším partnerem pro další etapu českého fotbalu. Je to jedna z nejvýznamnějších značek světového fotbalu a těší mě, že naše spolupráce nebude jen o dresech a vybavení reprezentačních týmů," řekl předseda FAČR David Trunda. „Společně chceme využít zkušenosti, inovace a sílu společnosti adidas také k podpoře dalších neméně důležitých oblastí, jako například ženského fotbalu, mládeže nebo futsalu," uvedl.
S Pumou asociace spolupracovala od rozdělení Československa a vzniku samostatného Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS). Reprezentanti oblékali její dresy na osmi evropských šampionátech za sebou (1996-2024). Hráli v nich na stříbrném Euru v roce 1996 v Anglii a také o osm let později v Portugalsku, kde došli do semifinále. Národní tým v nich nastoupil také na mistrovství světa v roce 2006 a letos.
Má jít o další dlouhodobé partnerství
Asociace uvedla, že také v případě adidasu půjde o dlouhodobé partnerství. Novou kolekci zahrnující zápasové dresy, tréninkové oblečení a vybavení pro volný čas představí 7. září. Mužská reprezentace poprvé obleče nové domácí dresy 26. září v utkání Ligy národů proti Chorvatsku v pražském Edenu, venkovní sadu pak 3. října v zápase proti úřadujícím mistrům světa Španělům v Oviedu.
„Důležitou součástí partnerství je také společnost 11teamsports, která bude zajišťovat každodenní servis pro naše reprezentační týmy a zároveň s námi bude spolupracovat na podpoře regionů, akademií, menších klubů a mladých hráčů. Jsem rád, že jsme našli partnery, se kterými můžeme společně pracovat na dalším rozvoji českého fotbalu na všech jeho úrovních," řekl Trunda. Kolekce bude k dostání i pro fanoušky na webu společnosti adidas nebo v jejích vybraných prodejnách.