Slibný český startup skončil v konkursu. Nejasný je osud stovek investorů
- Městský soud v Praze poslal ekologický startup Refork do úpadku a vyhlásil na jeho majetek konkurs, jak upozornily SeznamZprávy.
- Věřitelé mají dva měsíce na přihlášení pohledávek, schůze věřitelů se uskuteční v říjnu.
- Nejasný zůstává osud investorů, kteří do skupiny kolem Reforku vložili peníze prostřednictvím kryptoměny EFK.
Městský soud v Praze rozhodl o úpadku společnosti Refork, která se zaměřovala na výrobu biologicky rozložitelných příborů a brček, a na její majetek vyhlásil konkurs. Informovaly o tom Seznam Zprávy. Firma podle insolvenčního návrhu dlouhodobě není schopna plnit své peněžité závazky vůči více věřitelům. Insolvenčním správcem byla ustanovena kancelář Lechovský & Backa.
Společnost se o zahájení insolvenčního řízení pokusila už letos v květnu, tehdejší návrh ale soud odmítl kvůli chybějícím dokumentům. Druhý návrh podaný v červenci už uspěl. Věřitelé mohou své pohledávky přihlásit do dvou měsíců od vyhlášení úpadku, první schůze věřitelů je naplánována na 14. října.
Startup nedokázal proměnit ekologický trend v zisk
Refork vznikl v roce 2019 a chtěl využít rostoucí poptávku po ekologických alternativách jednorázových plastových výrobků. Přestože evropská regulace zakázala od roku 2022 běžné plastové příbory, firmě se nepodařilo dosáhnout ziskového hospodaření. Její vedení v minulosti poukazovalo na konkurenci výrobků, které sice splňují formální požadavky, podle společnosti však obcházejí smysl evropské legislativy.
Nejasná zůstává situace investorů, kteří do skupiny kolem Reforku vložili peníze prostřednictvím kryptoměny EFK. Tu nevydával přímo Refork, ale estonská společnost EFKplatform OÜ. Hodnota tokenu se podle Seznam Zpráv už zhruba tři roky pohybuje téměř na nule. Insolvenčnímu řízení navíc čelí i mateřská společnost PE&VC Partners Group, po níž skupina BICZ požaduje více než 763 milionů korun v souvislosti s dřívější investicí do Reforku.