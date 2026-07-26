Štěpánek Auto dluží stamiliony a mlčí. Italové kupují moravský parmazán. Česko je motorkářská bašta
- Italové ve velkém kupují moravský parmazán. Zatímco tamní výrobce trápí vedra, ten z Litovle trhá rekordy.
- Mrtvé stránky a hluché telefony. Populární autobazar dlužící stamiliony se odmlčel investorům.
- Motorkářská bašta Česko. Prodeje lámou rekordy století, Jawa uvádí novinku.
Přečtěte si nejzajímavější články z uplynulého týdne.
Italové ve velkém kupují moravský parmazán. Zatímco tamní výrobce trápí vedra, ten z Litovle trhá rekordy
- Extrémní vedra začínají komplikovat výrobu tradičního italského parmazánu.
- Největší česká sýrárna Brazzale Moravia tvrdí, že podmínky na Moravě jsou výrazně lepší, a to především pro produkci mléka.
- Firma v Litovli v Olomouckém kraji vyrábí extra tvrdý sýr Gran Moravia, který patří do stejné kategorie sýrů typu grana jako Parmigiano Reggiano a Grana Padano.
Mrtvé stránky a hluché telefony. Populární autobazar dlužící stamiliony se odmlčel investorům
Zavedený autobazar Štěpánek Auto náhle přestal komunikovat se zákazníky, vypnul web a čelí trestnímu oznámení.
Klíčové firmy ze skupiny narychlo změnily názvy a jejich vlastnictví přešlo na neznámou maďarskou společnost.
Drobní věřitelé se mohou obávat o stamilionové investice do dluhopisů, na neudržitelnost dluhů odborníci upozorňovali už dříve.
Motorkářská bašta Česko. Prodeje lámou rekordy století, Jawa uvádí novinku
- České silnice letos v prvním pololetí přivítaly téměř 19,5 tisíce nových motocyklů, nejvíce od začátku měření v roce 2004.
- Nejvíc strojů prodala Honda, druhé místo drží čínské CF Moto se stroji od 70 tisíc korun.
- Comeback Jawy má přinést nový model 730 Twin za 200 tisíc korun v červené barvě.
Armáda varuje před důsledky. Babišův plán pro Letňany naráží na velký problém
- Premiéra nezajímají jen volné parcely v Letňanech, ale právě i blízké vojenské letiště.
- Šéf rezortu obrany Zůna míní, že v budoucnu může dojít ke změnám, protože Praha se rozrůstá.
- Armáda do kbelské základny hodně investovala a její přesun jinam by stál obrovské peníze, upozorňuje odborník.