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Štěpánek Auto dluží stamiliony a mlčí. Italové kupují moravský parmazán. Česko je motorkářská bašta

Co vám neuteklo

Co vám neuteklo Zdroj: e15

čer
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  • Italové ve velkém kupují moravský parmazán. Zatímco tamní výrobce trápí vedra, ten z Litovle trhá rekordy.
  • Mrtvé stránky a hluché telefony. Populární autobazar dlužící stamiliony se odmlčel investorům.
  • Motorkářská bašta Česko. Prodeje lámou rekordy století, Jawa uvádí novinku.

Přečtěte si nejzajímavější články z uplynulého týdne.

Italové ve velkém kupují moravský parmazán. Zatímco tamní výrobce trápí vedra, ten z Litovle trhá rekordy

  • Extrémní vedra začínají komplikovat výrobu tradičního italského parmazánu. 
  • Největší česká sýrárna Brazzale Moravia tvrdí, že podmínky na Moravě jsou výrazně lepší, a to především pro produkci mléka. 
  • Firma v Litovli v Olomouckém kraji vyrábí extra tvrdý sýr Gran Moravia, který patří do stejné kategorie sýrů typu grana jako Parmigiano Reggiano a Grana Padano. 

Mrtvé stránky a hluché telefony. Populární autobazar dlužící stamiliony se odmlčel investorům

  • Zavedený autobazar Štěpánek Auto náhle přestal komunikovat se zákazníky, vypnul web a čelí trestnímu oznámení.

  • Klíčové firmy ze skupiny narychlo změnily názvy a jejich vlastnictví přešlo na neznámou maďarskou společnost.

  • Drobní věřitelé se mohou obávat o stamilionové investice do dluhopisů, na neudržitelnost dluhů odborníci upozorňovali už dříve.

Motorkářská bašta Česko. Prodeje lámou rekordy století, Jawa uvádí novinku

  • České silnice letos v prvním pololetí přivítaly téměř 19,5 tisíce nových motocyklů, nejvíce od začátku měření v roce 2004.
  • Nejvíc strojů prodala Honda, druhé místo drží čínské CF Moto se stroji od 70 tisíc korun.
  • Comeback Jawy má přinést nový model 730 Twin za 200 tisíc korun v červené barvě.

Armáda varuje před důsledky. Babišův plán pro Letňany naráží na velký problém

  • Premiéra nezajímají jen volné parcely v Letňanech, ale právě i blízké vojenské letiště. 
  • Šéf rezortu obrany Zůna míní, že v budoucnu může dojít ke změnám, protože Praha se rozrůstá.
  • Armáda do kbelské základny hodně investovala a její přesun jinam by stál obrovské peníze, upozorňuje odborník.  
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