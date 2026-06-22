Šmejc rozehrál největší obchod své kariéry. Od Entainu může získat středoevropský byznys
- Obří herní akvizice s českou stopou na obzoru.
- Společnost Entain jedná se skupinou Emma Capital o prodeji svého majoritního podílu ve společnosti Entain CEE.
- Hodnota jejího podílu přitom činí desítky miliard korun.
Skupina Emma Capital Jiřího Šmejce má před sebou příležitost, která by zcela proměnila její strukturu. Holding, který nyní stojí na čtyřech nohách, by mohl mít drtivou většinu majetku pouze v gamingovém sektoru. Podle agentury Reuters vyjednává s britskou společností Entain o odkupu jejího dvoutřetinového podílu v podniku Entain CEE, což by českou skupinu podle analytiků stálo desítky miliard korun. Pravděpodobně by šlo o historicky největší transakci skupiny.
Podle tří zdrojů agentury Reuters společnost Entain začala zkoumat možnosti případného prodeje, protože se ocitla pod tlakem na snižování nákladů. Snaží se tak kompenzovat dopady zvýšení britských daní z online hazardních her, které od dubna vzrostly u kasinových her a automatů z 21 na 40 procent a u sportovního sázení z 15 na 25 procent. Akcie společnosti na nové tržní podmínky reagovaly podstatným poklesem. Od listopadu, kdy bylo zvýšení daní oznámeno, ztratily přibližně 30 procent. Dnes se na londýnské burze jeden kus prodává za zhruba 542 britských pencí.
Budou to Češi?
Jednou ze zvažovaných možností je podle Reuters prodej jejího podílu české investiční skupině Emma Capital, která je jejím partnerem ve společném podniku. Ta dosud vlastní 22,5 procenta. Dalším minoritním vlastníkem je polská rodina Juroszekových, která dříve vlastnila polskou sázkařskou jedničku STS a po jejím začlenění do skupiny Entain CEE získala deset procent v tomto středoevropském hráči.
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