Zaměstnanci chtějí v práci terapie místo stravenek, tvrdí spoluzakladatel Hedepy Lukáš Krčil
Psychoterapie se ve firmách mění v nový standard. Hedepy zavádí do firem třeba pravidelný průzkum nálady týmů, kterým pomáhá předcházet vyhoření. „Hedepy začínalo během covidu, v tu chvíli se české firmy probudily a začaly řešit duševní zdraví a wellbeing svých zaměstnanců,“ říká v rozhovoru pro FLOW Lukáš Krčil, spoluzakladatel platformy.
Dnes je podle něj péče o psychiku stejně důležitým benefitem jako stravenky – zejména díky nástupu generace Z na pracovní trh. Symptomy u sebe prý každý může vypozorovat jednoduše: „Když se ráno člověk opakovaně budí s pocitem, že ho v práci čeká naprostá pohroma, je to určitě varovný signál.“
AI jako pomocník, ne terapeut
Digitální nástroje už k duševní péči patří, nahradit odborníky ale nemají. „V Hedepy věříme v propojování umělé inteligence a člověka, ale má to svůj určitý limit,“ říká Krčil. AI proto v Hedepy zefektivňuje podporu, pomáhá mezi sezeními či s párováním klienta a terapeuta: „Párování funguje velmi dobře, přibližně 87 procent lidí, kteří u nás udělají párovací test, řeknou, že je pro ně konkrétní terapeut velmi dobrý a chtějí pokračovat do dalšího sezení.“
Dostupnost péče a budoucí plány
Podle Krčila Hedepy spolupracuje s asi 200 firmami napříč deseti trhy, v Česku má kolem 300 terapeutů a letos cílí na více než 300 tisíc sezení. Firma připravuje i kamenné „terapeutovny“ pro ty, pro které je online svět bariérou. „Naším cílem je, aby kdokoliv, kdo chce jít na terapii, ať už má miliony nebo koruny, dokázal mít kvalitní pomoc,“ shrnuje cíl platformy Lukáš Krčil.
Co v rozhovoru ještě uslyšíte:
- Jaké jsou nejčastější důvody k terapii – od úzkostí po vztahy po mediace na pracovišti?
- Proč AI v terapii bez člověka naráží a kdy může být naopak užitečná?
- Jak firmy měří duševní pohodu týmů a proč to zvyšuje odolnost v krizi?
- Proč Hedepy vrací peníze po prvním sezení jen výjimečně?