Česko-polská investiční skupina Orbit Capital připravuje spuštění svého druhého úvěrového fondu, v němž více než zdvojnásobí svou palebnou sílu. Společnost, která patří k pionýrům takzvaného venture debt, tedy dluhového financování, díky kterému rychle rostoucí firmy nemusí ředit svůj podíl, chce v regionu investovat do zhruba 30 firem. Nyní je ve fázi nabírání kapitálu. Cílí na 2,5 miliardy korun, což je o 1,5 miliardy více než v prvnímu fondu.

Dosud si fond zajistil zhruba 1,75 miliardy korun. Mezi již podepsanými investory je vedle Evropského investičního fondu například Česká spořitelna, penzijní společnost Rentea spadající do skupiny Partners Petra Borkovce nebo také investiční společnost Conseq, jejímž prostřednictvím mohou do Orbit Capital vstoupit také drobnější investoři. První investice chce fond začít vyjednávat v létě.

„Podařilo se nám v našich končinách etablovat nový způsob financování, který je atraktivní pro rychle rostoucí společnosti a také vyspělé firmy, které ovšem zatím nesplňují podmínky tradičního bankovního financování,“ vysvětluje svou pozici na trhu generální partner Orbit Capital Radovan Nesrsta. Takovou podmínkou je především zisk, alespoň na úrovni provozního zisku před odpisy (EBITDA).

„Pakliže společnosti s naším dluhem dokážou růst v tempu středních desítek procent ročně, je pro zakladatele i její investory úvěrové financování až čtyřikrát levnější, než kdyby museli ředit své podíly,“ dodal Nesrsta s tím, že ve finále z tohoto nastavení mohou profitovat i investoři fondu. Ten první podle Nesrsty zatím směřuje k 15procentnímu zhodnocení ročně. Fond sice stále není na konci svého investičního horizontu, nové investice už ale pro něj Orbit nehledá.

Zapojí se i Borkovova Partners

Na takové vábení slyší i investoři noví, například penzijní společnost Rentea. „Těší mě, že v segmentu penzijního spoření přinášíme tento inovativní koncept, který našim klientům umožní investovat novým zajímavým způsobem, jenž byl dříve určen jen pro omezenou skupinu bohatých investorů. Plníme tak jednu z vizí Partners – zpřístupňovat finanční produkty všem klientům bez rozdílu a zjednodušovat je,“ říká Petr Borkovec, ředitel finanční skupiny Partners.

Dluhový fond primárně podporuje společnosti, které již mají na trhu renomé, blíží se pozitivnímu cash flow a zároveň mají ambici nepolevit v rychlosti růstu. „Ačkoli je venture debt na západních trzích naprosto běžně rozšířený způsob financování, v našem regionu jsme průkopníkem,“ komentuje Lukáš Macko, který se stal partnerem Orbit Capital v loňském roce. Jediným významnějším konkurentem v regionu je podle něj britský fond Flashpoint VC.

S Mackem souhlasí i analytik společnosti Capitalinked Radim Dohnal. „Financování formou dluhu je velmi rozšířené zejména ve Spojených státech, protože tam jsou vyspělé kapitálové trhy nejen pokud jde o akcie, ale i z pohledu emise dluhopisů. Naopak bankovní financování tam je v porovnání s Evropou upozaděné,“ říká Dohnal.

Zaměření fondu na celý středoevropský region podle něho dává smysl, protože v Česku je vhodných firem pro podobnou investici omezené množství. Zvláště pokud se fond zaměřuje především na technologické společnosti nebo ty, které alespoň na svůj trh vnášejí vlastní inovaci.

Úvěry Orbit Capital se v rámci fondu Venture Debt pohybují od tří do deseti milionů eur. V prvním fondu průměrný úrok podle Nesrsty činil 10 až 15 procenty ročně, dnes se díky nižší inflaci může pohybovat spíše u té spodní hranice. Podle něj jde o smysluplnou kombinaci zajímavého výnosu a nízkého rizika.

Jako příklad udává krach jedné z financovaných firem. Německá společnost Vehikulum se dostala do insolvence a my jsme byli v pozici zajištěného věřitele, což nám dalo významnou výhodu. Společnost se nakonec prodala jinému subjektu za střední jednotky milionů eur, tedy za více než dvojnásobek naší pohledávky,“ říká Nesrsta s tím, že fond nakonec získal celou investici zpět i se zhodnocením. Takový konec však podle Dohnala nemusí být pravidlem, což je také důvod, proč se banky těmto firmám zatím vyhýbají.

FLOW: Česko musí umět žít bez Německa. Přesunout výrobu jen do Ameriky je nemožné, chybí tam kvalifikovaní lidé, říká podnikatel Wichterle • Zdroj: e15

Minimální výše přímé investice činí jeden milion eur, tedy zhruba 25 milionů korun. Pro zájemce o menší částky připravila společnost Conseq speciální fond fondů, skrze něhož je možné do Orbitu investovat již od jednoho milionu korun pro nové klienty. Současní klienti Consequ mohou investovat i nižší částky a do fondu tak vstoupit již od minimální hodnoty sto tisíc korun. Pro nejdrobnější investory to však stále nemusí stačit. Například skupina Direct nabízí dluhopisy v hodnotě jedné koruny.

Fondů je čím dál více

Českých fondů vzniká v poslední době čím dál více. Mezi největší otevřené fondy dnes patří J&T Arch Investments a nově i Penta Fund. Nezahrneme-li nemovitostní fondy, významné místo na trhu zaujímají také fondy investičních skupin Jet Investment a Rockaway. Všechny cílí na dvouciferné zhodnocení.

Orbit Capital před šesti lety vznikla jako společný podnik skupiny Enern a investiční společnosti Conseq. Kromě Nesrsty a Macka jsou jejími partnery také Poláci Jerzy Rozlucki a Wiktor Namysl.

Od svého vzniku Orbit Capital v rámci dluhového financování podpořila patnáct středoevropských společností, například Rohlík, Twisto, ThreatMark, slovenský Cloudtalk nebo Boataround.